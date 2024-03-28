Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских платформ Kubernetes 2024. Аналитики провели сравнение представленных на рынке решений по количеству внедрений, характеристикам решения, экспертизе вендора и другим параметрам.
Микросервисная разработка в период тотального импортозамещения предполагает использование отечественных Kubernetes-платформ. За последние год-два таковых стало гораздо больше — рынок вырос, продукты усилили функционал, а клиенты получили опыт их применения на практике. Подробности — в обзоре российских платформ Kubernetes 2024.
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Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Распространенность платформы.
- Возможности по установке.
- Технические характеристики.
- Характеристики вендора.
- Поддерживаемые версии Kubernetes и другие параметры.
По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
Лидером рейтинга с большим отрывом признана платформа Deckhouse Kubernetes Platform от компании «Флант», которую уже выбрали 170 заказчиков, 4 облачных провайдера и 20+ клиентов Yandex Cloud. По всем критериям решение набрало наибольшее число баллов среди конкурентов. Важно отметить и высокую квалификацию вендора в вопросах микросервисной разработки.
На втором месте — Базис.Digital Energy от компании «Базис», которой пользуются 27 заказчиков. Платформа поддерживает мультиоблачный режим, гибридные инсталляции, а вендор проводит обучение инженеров заказчиков и партнеров.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Третье место — у платформы «Штурвал» от «Лаборатории Числитель». Изначально решение создавалось на базе open source-компонент, но впоследствии все они были переписаны с учетом потребностей клиентов компании. Сегодня платформа установлена как минимум у 15 заказчиков.
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.
Обзор российских платформ Kubernetes 2024
Рейтинг российских платформ Kubernetes выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.
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Перспективы — огромны
Часть платформ Kubernetes была разработана еще до 2022 года, часть — на волне массового импортозамещения. Так или иначе, это тот сегмент ИТ-рынка России, где смена решения — процесс медленный. Как результат, российскими платформами пользуется чуть более 100 заказчиков — порядка 5-10% целевой аудитории.
Ещё один фактор роста — предоставление платформы облачным провайдерам для последующей сдачи в аренду в виде Managed Services. Крупных провайдеров на рынке — порядка 30, а подобных продаж у лидера данного рейтинга — 4, что также недалеко от 10%.
Все вместе открывает огромные перспективы перед российскими разработчиками платформ Kubernetes в ближайшие годы. Цены на решения в большинстве случаев закрыты, но на ИТ-маркетплейсе Market.CNews собрали цены на аренду Kubernetes у облачных провайдеров.
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой KUBER в теме письма.
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