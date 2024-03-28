Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских платформ Kubernetes 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских платформ Kubernetes 2024. Аналитики провели сравнение представленных на рынке решений по количеству внедрений, характеристикам решения, экспертизе вендора и другим параметрам.

Микросервисная разработка в период тотального импортозамещения предполагает использование отечественных Kubernetes-платформ. За последние год-два таковых стало гораздо больше — рынок вырос, продукты усилили функционал, а клиенты получили опыт их применения на практике. Подробности — в обзоре российских платформ Kubernetes 2024.

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Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024

Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Распространенность платформы. Возможности по установке. Технические характеристики. Характеристики вендора. Поддерживаемые версии Kubernetes и другие параметры.

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

Лидером рейтинга с большим отрывом признана платформа Deckhouse Kubernetes Platform от компании «Флант», которую уже выбрали 170 заказчиков, 4 облачных провайдера и 20+ клиентов Yandex Cloud. По всем критериям решение набрало наибольшее число баллов среди конкурентов. Важно отметить и высокую квалификацию вендора в вопросах микросервисной разработки.

На втором месте — Базис.Digital Energy от компании «Базис», которой пользуются 27 заказчиков. Платформа поддерживает мультиоблачный режим, гибридные инсталляции, а вендор проводит обучение инженеров заказчиков и партнеров.

Топ-5 российских платформ Kubernetes 2024 Место Название компании Название платформы Kubernetes Сумма баллов 1 Флант Deckhouse Kubernetes Platform 951 2 БАЗИС Basis Digital Energy 598 3 Лаборатория Числитель Штурвал 553 4 SMART technologies SOFT Боцман 547 5 Orion soft Nova Container Platform 455

Источник: Market.CNews. Полная версия

Третье место — у платформы «Штурвал» от «Лаборатории Числитель». Изначально решение создавалось на базе open source-компонент, но впоследствии все они были переписаны с учетом потребностей клиентов компании. Сегодня платформа установлена как минимум у 15 заказчиков.

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.

Рейтинг платформ Kubernetes. Структура баллов Подробнее: Обзор российских платформ Kubernetes 2024 Распространение Возможности Экспертиза вендора 166 445 203 95 320 183 78 375 100 126 320 101 98 280 77 80 310 17 20 235 125

Обзор российских платформ Kubernetes 2024

Рейтинг российских платформ Kubernetes выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Перспективы — огромны

Часть платформ Kubernetes была разработана еще до 2022 года, часть — на волне массового импортозамещения. Так или иначе, это тот сегмент ИТ-рынка России, где смена решения — процесс медленный. Как результат, российскими платформами пользуется чуть более 100 заказчиков — порядка 5-10% целевой аудитории.

Ещё один фактор роста — предоставление платформы облачным провайдерам для последующей сдачи в аренду в виде Managed Services. Крупных провайдеров на рынке — порядка 30, а подобных продаж у лидера данного рейтинга — 4, что также недалеко от 10%.

Все вместе открывает огромные перспективы перед российскими разработчиками платформ Kubernetes в ближайшие годы. Цены на решения в большинстве случаев закрыты, но на ИТ-маркетплейсе Market.CNews собрали цены на аренду Kubernetes у облачных провайдеров.

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