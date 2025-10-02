Решения «Базиса» легли в основу разрабатываемых «Ростелекомом» и ИСП РАН конвейеров безопасной разработки ПО

Компания «Базис», разработчик ПО для управления динамической инфраструктурой, предоставит два своих продукта – платформу виртуализации Basis Dynamix Enterprise и платформу управления контейнерами Basis Digital Energy – для проектов по созданию отечественных конвейеров безопасной разработки программного обеспечения.

Соглашение о разработке конвейеров подписали Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН и «Ростелеком». Совместными усилиями организации создадут два продукта — комплексный конвейер разработки безопасного ПО и специализированный конвейер для приложений с моделями машинного обучения (MLSecOps).

Два сертифицированных решения компании «Базис» — Basis Dynamix Enterprise и Basis Digital Energy — сформируют для разрабатываемых продуктов динамическую инфраструктуру. Первый создаст виртуальные узлы для работы конвейера, а второй развернет на них кластеры Kubernetes. ИСП РАН в рамках сотрудничества предоставит собственные инструменты статического и динамического анализа архитектуры и кода ПО (Svace, Crusher, Sydr, Natch). В свою очередь, «Ростелеком» обеспечит работу конвейеров с помощью компонентов платформы «Лукоморье».

Решения «Базиса» были выбраны не случайно. Basis Dynamix Enterprise – это высокопроизводительная платформа управления виртуальными средами. CNews два года подряд признает ее лидером рейтинга платформ виртуализации. Совместимая с Basis Dynamix Enterprise платформа управления контейнерами Basis Digital Energy занимает лидирующие позиции сразу в двух актуальных исследованиях CNews: 2 место в рейтинге платформ Kubernetes и 1 место в рейтинге конвейеров разработки.

«Страна идет к технологической независимости, и создание собственных конвейеров разработки безопасного ПО – важный шаг на этом пути. Особенно приятно, что в основу инфраструктуры важных для нашего рынка решений лягут сразу два сертифицированных продукта „Базис“. Создаваемые нами вместе с ИСП РАН конвейеры будут полезны для разработчиков по всей стране, и помогут им сделать отечественные решения безопасными, независимыми от зарубежных продуктов и технологий», — сказал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

«Конвейер РБПО и специализированный MLSecOps-конвейер создаются не с нуля, мы активно используем наработки, полученные в ходе проекта „Унифицированная среда разработки безопасного отечественного ПО“ и в рамках исследовательских работ Центра доверенного искусственного интеллекта. Кроме того, для организации безопасной разработки и тестирования мы используем экспертизу ФСТЭК. Участие в наших проектах такого игрока, как „Ростелеком“, обладающего огромным опытом коммерческой разработки продуктов, поможет нам, вывести наши конвейеры на новый качественный уровень», – отметил Арутюн Аветисян, директор ФГБУ ИСП им. В.П. Иванникова РАН.