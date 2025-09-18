«Ростелеком» и ИСП РАН создадут отечественные конвейеры безопасной разработки программных продуктов и сервисов

«Ростелеком» и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на создание инновационных решений в области разработки безопасного программного обеспечения (РБПО). Этот шаг соответствует стратегическим задачам государства по повышению уровня информационной безопасности в цифровой экономике России и стимулирует развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Подписано соглашение с участием старшего вице-президента по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома» Давида Мартиросова и директора ИСП РАН, академика Арутюна Аветисяна. Основная цель сотрудничества — создание отечественных автоматизированных систем (конвейеров), которые обеспечивают постоянный контроль качества и безопасность разрабатываемого ПО.

Стороны планируют разработать полностью российских решения: автоматизированный конвейер для разработки и тестирования безопасных программных продуктов и сервисов на базе проекта «Создание унифицированной среды разработки безопасного отечественного ПО»; специализированный конвейер безопасной разработки приложений с моделями машинного обучения (MLSecOps) в рамках исследовательских работ Центра доверенного искусственного интеллекта.

Такие конвейеры востребованы в государственных структурах, банках, энергетических и других критичных секторах экономики, где надежность и защищенность разрабатываемых и эксплуатируемых информационных систем являются приоритетом. Стороны договорились о безвозмездном предоставлении решений образовательным учреждениям для учебных целей.

Дорожную карту проекта до 2028 г. представят на конференции ИСП РАН в конце года. В совместной работе над конвейерами ИСП РАН будет отвечать за создание методологии, и предоставит собственные инструменты статического и динамического анализа архитектуры и кода ПО – Svace, Crusher, Sydr, Natch.

Сборка и тестирование конвейеров будут проводиться с использованием продуктов ГК «Базис» и ИТ-системы «Лукоморье», входящих в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома». Платформа управления динамической инфраструктурой Basis Dynamix Enterprise и платформа автоматизации с поддержкой микросервисных приложений Basis Digital Energy станут инфраструктурной основой конвейеров, а система управления проектами «Яга» и ESM-системы «Диво» обеспечат процесс разработки программных продуктов и сервисов.

Давид Мартиросов, старший вице-президент по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома»: «Объединение усилий “Ростелекома” и ИСП РАН открывает новые возможности для разработки и внедрения инновационных решений в области безопасного программного обеспечения и искусственного интеллекта. Заключение соглашения и последующее создание современных российских конвейеров разработки неизбежно приведет к развитию национальных технологий, повышению уровня кибербезопасности отечественных программных продуктов и сервисов, а также укреплению научно-технического потенциала России».

Арутюн Аветисян, директор ФГБУ ИСП им. В.П. Иванникова РАН, академик: «Институт всегда открыт к совместному развитию и созданию уникальных технологий и продуктов в различных областях. Одним из важнейших направлений такого сотрудничества является оптимизация и обеспечение доверия в сложных вычислительных системах. Научно-технический задел Института по созданию технологий анализа и оптимизации, и возможности “Ростелекома” по масштабированию инфраструктуры и бизнес-сервисов позволяют создать продукт или сервис, представляющий собой востребованный конвейер РБПО, который соответствует требованиям ГОСТ Р 56939-2024.Важно отметить, что конвейер будет создан при поддержке ФСТЭК России с использованием наработок, полученных в ходе проекта “Унифицированная среда разработки безопасного отечественного ПО”, и дальнейшее совершенствование конвейера и среды будут вестись синхронно. Институт, как ведущая отечественная научная организация, всячески поддерживает намерение “Ростелекома” вкладывать ресурсы не только в передовые, но уже доступные технологии РБПО, и совместно участвовать в исследованиях по созданию перспективных технологий, в частности, по обеспечению доверия к системам ИИ».