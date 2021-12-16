Подтверждена совместимость Digital Energy с платформой Red Hat OpenShift

Digital Energy сообщила, что облачная платформа Digital Energy поддерживается корпоративной контейнерной платформой Red Hat OpenShift – ведущей индустриальной платформой Kubernetes. Также компания объявила, что присоединяется к партнерской программе для независимых производителей ПО (ISV).

Благодаря технологическому сотрудничеству компаний пользователи Digital Energy получили возможность работать с контейнерной платформой Red Hat OpenShift как с PaaS-сервисом. Digital Energy в тесном сотрудничестве c Red Hat разработала детализированную архитектуру, которая учитывает специфику облачной платформы Digital Energy.

После серии тестов специалисты внедрили в платформу Digital Energy соответствующие доработки, которые позволят конечному пользователю управлять созданием и конфигурированием кластера Red Hat OpenShift с помощью пользовательского интерфейса. При этом используются все рекомендованные компанией Red Hat алгоритмы инсталляции и настройки кластера.

«Стратегия компании направлена на удобство конечного пользователя при работе с наиболее передовыми инфраструктурными решениями. Мы существенно расширили функционал нашей облачной платформы по работе с контейнерами OpenShift благодаря технологическому партнерству с компанией Red Hat. Благодаря этому пользователи Digital Energy смогут быстрее и проще управлять созданием и конфигурированием кластера OpenShift», – сказал Дмитрий Сорокин, технический директор компании Digital Energy.

Тимур Кульчицкий, региональный менеджер Red Hat в России и СНГ, отметил: «Мы рады, что такие высокотехнологичные компании как Digital Energy пополняют ряды наших партнеров – независимых разработчиков ПО. Мы видим нарастающий интерес корпоративных заказчиков к платформе контейнеризации Red Hat OpenShift, которая позволяет им решать задачи цифровизации, быстрее вводить новые сервисы, а также сокращать расходы на ИТ-инфраструктуру. Заказчики получают новые возможности при использовании облачной платформы Digital Energy вместе с контейнерной платформой Red Hat OpenShift, в комплексе обеспечивающих заказчиков масштабируемой безопасной средой для сборки и развертывания корпоративного программного обеспечения».

Разработка совместной референсной архитектуры позволит клиентам обеих компаний использовать преимущества двух платформ и получать заметный синергетический эффект при построении конвейеров CI/CD и DevSecOps.