В России запустят производство сетевого оборудования с поддержкой ИИ на платформе «Базис»

В России запустят промышленный выпуск сетевого оборудования с поддержкой ПО на платформе «Базис» и BAUM AI, производством займется НПП «Исток» им. Шокина.

Для разработки программного обеспечения для выпуска сетевого оборудования — маршрутизаторов и коммутаторов, будет использовано решение «Базис.Digital Energy» и решения BAUM AI как СХД и платформы прикладного ИИ.

«Спрос на российское телекоммуникационное оборудование начал расти еще с 2014 г., а сейчас потребность в таком оборудовании стала осознанной необходимостью. Компании столкнулись с вопросом, как строить надежные сети на базе отечественного оборудования, а мы можем эту задачу решить. Мы начали пилотный проект по производству аппаратной части систем связи во Фрязино еще в 2020 г., и он оказался очень успешным. Сейчас мы планируем к запуску промышленное конвейерное производство коммутаторов и маршрутизаторов с собственным ПО. Первоначально мы заказывали программное обеспечение у подрядчика, но потом решили вести разработку самостоятельно. Для этого нам нужна была платформа, которая могла бы позволить нам «приземлить» разработку у нас, и лучшим таким решением стал «Базис.Digital Energy» и продукты BAUM Al», – сказал начальник научно-технического дизайн-центра, главный конструктор НПП «Исток» им. Шокина Андрей Тюрин.

«Базис.Digital Energy» – DevOps-конвейер на базе динамической инфраструктуры позволяет организовать полный цикл разработки и тестирования программных продуктов, а также создавать масштабируемую, безопасную инфраструктуру, способную обрабатывать различные типы нагрузок: контейнеры, архивы большого размера, виртуальные машины и приложения.

BAUM AI — комплексный продукт, содержащий в себе унифицированную СХД BAUM и платформу прикладного искусственного интеллекта. BAUM AI использует сочетание оптимизированной аппаратной платформы и софта собственной разработки, который позволяет сохранять данные, а также создавать, обучать или использовать предобученные модели искусственного интеллекта без необходимости прямого кодирования по принципу Drag&Drop.

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«В России сейчас растет спрос на отечественную элементную базу, в этом смысле наше партнерство с «Истоком» — это важный показатель позитивного движения в этом направлении. Главный вопрос, при этом, — не только надежность отечественного оборудования, но и удобство работы с ним. Мы развиваем «Базис.Digital Energy» уже несколько лет и гордимся тем, что смогли создать продукт, который может в критический момент ответить на запросы рынка», — сказал Иван Ермаков, заместитель директора по развитию бизнеса «Базис».

«Процесс разработки в НПП «Исток» позволяет нам в полной мере применять наши унифицированные системы хранения данных и аналитическую платформу с целью решения конкретной прикладной задачи заказчика», — отметил Андрей Гантимуров, технический директор и совладелец BAUM AI.