Отечественная СХД Baum на базе Astra Linux сертифицирована Минобороны России

Группа компаний Astra Linux сообщила об успешном прохождении инспекционного контроля версии ПО «ПТК СХД «БАУМ» проект «Тропосфера» на базе сертифицированной ОС Astra Linux Special Edition на соответствие требованиям безопасности информации Министерства Обороны России и получении сертификата на 2 уровень контроля отсутствия недекларированных возможностей. Таким образом, в данном программно-аппаратном решении операционная система Astra Linux Special Edition отвечает за обеспечение встроенными сертифицированными средствами защиты информации от несанкционированного доступа, а ПО «ПТК СХД «БАУМ» реализовывает функциональные возможности хранения данных и гарантирует отсутствие недекларированных возможностей. Получение сертификата Министерства обороны подтверждает, что отечественная СХД на российской ОС может применяться в информационных системах оборонной промышленности и других объектах КИИ.

Системы хранения BAUM предназначены для широкого спектра реальных задач современного предприятия, поддерживают блочный и файловый доступ к данным, имеют расширенные функции управления данными: мгновенные снимки, клоны, удаленная репликация и восстановление. Основными преимуществами СХД BAUM являются интуитивно понятный интерфейс на русском языке со встроенными модулями диагностики, высокая производительность, надежность и отказоустойчивость за счет дублирования всех компонентов, а также возможность интегрироваться с популярным прикладным ПО и с «особыми» приложениями заказчика.

«Это первое доверенное решение такого уровня в сегменте систем хранения данных. В свете последних правительственных инициатив по ограничению закупок зарубежных СХД для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры страны оно становится особо актуальным и востребованным. Мы планируем развивать наше партнерство с АО НПО «БАУМ» в области хранения данных», - сказал Роман Мылицын, директор по продукту ГК Astra Linux.

«Проблемы информационной безопасности и защищенности данных заказчиков всегда были наивысшим приоритетом для нашей компании. Мы всегда уделяли и продолжаем уделять им особое внимание при проектировании и разработке наших СХД. Нам приятно отметить, что теперь наши усилия получили официальное подтверждение эффективности и государственную сертификацию», - сказал Андрей Гантимуров, генеральный директор НПО «БАУМ».