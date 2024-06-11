Пора менять браузер. Разработчики Firefox без предупреждения запретили россиянам ставить плагины для VPN

Российские пользователи Firefox лишились доступа к расширениям для подключения к запрещенным на территории России веб-ресурсам. Это решение сообщества Mozilla – далеко не первое, направленное против россиян. Другие браузеры в подобном пока не замечены – расширения для полноценного доступа в интернет их пользователям из России по-прежнему доступны в полном объеме.

Больше никаких «обходчиков»

Сообщество Mozilla запретило россиянам скачивать и устанавливать расширения для Firefox, открывающие доступ к заблокированным в России сайтам. Запрет распространяется на каталог addons.mozilla.org (AMO).

К моменту выпуска материала как минимум четыре самых популярных плагина такого рода были недоступны при попытке скачать их с российского IP-адреса. Пользователь видит лишь сообщение о блокировке по географическому принципу.

Непосредственные разработчики расширений в данном случае не виноваты. На это указывает тот факт, что автор одного из таких плагинов направил официальный запрос в сообщество с просьбой если не снять блокировку, то хотя бы разъяснить причину ограничений. К моменту выпуска материала ответ Mozilla не поступал.

Америка подчиняется России?

Mozilla – это некоммерческая организация, созданная в 1999 г. и дислоцирующаяся в США. Другими словами, она подчиняется законам этой страны, но в случае с блокировкой доступа к расширениям для доступа к запрещенным в России сайтам Mozilla, в теории, могла руководствоваться требованиями российских властей.

Mozilla Пользоваться браузером Mozilla, находясь в России, стало в разы менее удобно

Об этом пишут отечественные порталы SecurityLab и OpenNet, предполагая, что в Mozilla могло поступить соответствующее требование Роскомнадзора.

Зерно логики в этом имеется, поскольку подобный случай уже происходил ранее. Весной 2022 г. плагины для обхода блокировок в каталоге AMO стали недоступны для жителей и гостей Китая – страны, известной своим «Великим китайским файрволом» и оперативной блокировкой всех «неугодных» ресурсов, включая поисковик Google. На тот момент над АМО тоже возникла угроза блокировки в КНР, и Mozilla пришлось закрыть китайцам доступ к некоторым расширениям.

Mozilla не любит россиян, и это взаимно

Сообщество Mozilla уже не в первый раз вредит россиянам, пользующимся Firefox. Например, в середине марта 2022 г. из этого браузера моментально исчез поисковик «Яндекса» – его вычистили отовсюду, даже из окна выбора поисковых систем, а тем, у кого он был установлен в качестве поисковика по умолчанию, Mozilla заменила его на Google.

Разработчики расширений в недоумении

Также были удалены поисковики Mail.ru и OK.ru. Напомним, что в России «Яндекс» был поисковиком по умолчанию с 2014 г.

Россияне, по всей видимости, не готовы мириться с подобным к себе отношением со стороны Mozilla. Ее браузер Firefox, существующий в 2004 г., за последние два года потерял значительную часть своей доли рынка, хотя ее и без того нельзя было назвать высокой.

В феврале 2022 г., до введения Mozilla своих первых антироссийских санкций, доля Firefox на российском рынке браузеров составляла 4,53%, по данным StatCounter. К концу мая 2024 г. она упала до 3,3%. Существует отличная от нуля вероятность, что после запрета скачивать нужные россиянам расширения темпы сокращения аудитории Firefox в России могут вырасти.

Пользователи Firefox в России чаще всего переходят на «Яндекс.Браузер», доля которого выросла с 16,05% в феврале 2022 г. до 22,91% в мае 2024 г. Также россияне «распробовали» Microsoft Edge – за тот же период его доля рынка увеличилась с 2,55% до 4,85%. Популярная в России Opera просела с 7,42% до 6,95, Apple Safari вырос с 10,58% до 11,19%. Лидер рынка, Chrome, активнее других теряет аудиторию – в конце зимы 2022 г. у него было 55% рынка, а к концу весны 2024 г. осталось 49,16%.