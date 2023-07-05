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«Сбер» и сеть универсамов «Верный» тиражировали сервис снятия наличных на все магазины сети

Торговая сеть «Верный» и «Сбер» продолжают развивать сервис снятия наличных на кассах. Теперь он работает во всех магазинах сети. Это более 1150 магазинов в крупнейших регионах России.

Снять наличные на кассе очень просто. Перед покупкой покупателю нужно назвать кассиру сумму, которую он хочет снять. Она должна быть кратной 100 руб. и не превышать 5 тыс. руб. Затем необходимо ввести PIN-код, чтобы подтвердить покупку и снятие наличных, и получить деньги у кассира. Клиенты «Сбера» без комиссии могут снять на кассе магазина до 5 тыс. руб. за один раз и до 20 тыс. руб. в сутки.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка, сказал: «Торговая сеть "Верный" — один из крупнейших российских ритейлеров. Мы давно сотрудничаем с ней по разным направлениям, в том числе по проекту снятия наличных на кассах магазинов. Услуга оказалась очень востребованной, поэтому мы решили растиражировать её на все магазины сети. Потому что этот удобный, простой и быстрый сервис должен быть доступен для наших клиентов всегда и везде. Больше не нужно искать банкомат или офис банка, чтобы снять наличные. Их можно снять вместе с покупкой продуктов прямо на кассе магазина».

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