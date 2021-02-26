Спецпроекты

«Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Оператор фискальных данных «Тензор» к концу 2020 года подключил рекордное количество онлайн-касс в торговой сети «Верный». Сеть объединяет более тысячи магазинов, которые должны ежедневно отчитываться в налоговую по закону от 4 июля 2016 г., давшему старт массовому переходу розничных торговых предприятий от обычных кассовых аппаратов к онлайн-кассам.

В качестве оператора фискальных данных торговая сеть «Верный» выбрала «Тензор». Это позволило ей в режиме реального времени отправлять данные о продажах в Федеральную налоговую службу через разработку Тензора — сервис СБИС ОФД.

СБИС ОФД полностью удовлетворяет положения 54-ФЗ и имеет необходимые лицензии ФСТЭК, Роскомнадзора и ФСБ. Это значит, что СБИС ОФД не только передает данные в ФНС, но и надежно защищает их.

«Верный» использует сервис СБИС ОФД, чтобы получать данные о продажах от онлайн-касс. При анализе информации бухгалтеры торговой сети обрабатывают фискальные документы в привычном интерфейсе своей учетной системы благодаря интеграции сервиса с помощью методов API. API-интерфейс позволяет запросить или получить фискальный документ по идентификатору или ссылке, список ККТ по организациям, список фискальных документов по фискальному накопителю, список фискальных накопителей по ККТ, информацию по кассовой смене.

Александр Чеперегин, директор по маркетингу компании «Тензор», отметил: «ОФД СБИС сегодня не только обеспечивает бесперебойную работу по отправке фискальных данных с онлайн-касс в ФНС, но и активно развивает новые инструменты для управления и оптимизации бизнеса. Наш сервис позволяет ТС «Верный» актуализировать массу параметров через СБИС: продажи, средний чек, прибыль, возвраты и т. д. Торговая сеть получает детальную аналитику по каждой точке и свод по компании в целом».

Другие материалы рубрики

«Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти

На вокзалах России появились «умные кассы» за 100 млн рублей

АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час

МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий

«Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С»

«Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов

Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров

Техноблог

Как умные весы определяют процент мышц и жира?

Как выбрать хорошую электробритву: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги

«Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее
Показать еще
Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Павел Кулаков, Oxygen: ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики Павел Кулаков, Oxygen: ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики