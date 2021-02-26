«Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС

Оператор фискальных данных «Тензор» к концу 2020 года подключил рекордное количество онлайн-касс в торговой сети «Верный». Сеть объединяет более тысячи магазинов, которые должны ежедневно отчитываться в налоговую по закону от 4 июля 2016 г., давшему старт массовому переходу розничных торговых предприятий от обычных кассовых аппаратов к онлайн-кассам.

В качестве оператора фискальных данных торговая сеть «Верный» выбрала «Тензор». Это позволило ей в режиме реального времени отправлять данные о продажах в Федеральную налоговую службу через разработку Тензора — сервис СБИС ОФД.

СБИС ОФД полностью удовлетворяет положения 54-ФЗ и имеет необходимые лицензии ФСТЭК, Роскомнадзора и ФСБ. Это значит, что СБИС ОФД не только передает данные в ФНС, но и надежно защищает их.

«Верный» использует сервис СБИС ОФД, чтобы получать данные о продажах от онлайн-касс. При анализе информации бухгалтеры торговой сети обрабатывают фискальные документы в привычном интерфейсе своей учетной системы благодаря интеграции сервиса с помощью методов API. API-интерфейс позволяет запросить или получить фискальный документ по идентификатору или ссылке, список ККТ по организациям, список фискальных документов по фискальному накопителю, список фискальных накопителей по ККТ, информацию по кассовой смене.

Александр Чеперегин, директор по маркетингу компании «Тензор», отметил: «ОФД СБИС сегодня не только обеспечивает бесперебойную работу по отправке фискальных данных с онлайн-касс в ФНС, но и активно развивает новые инструменты для управления и оптимизации бизнеса. Наш сервис позволяет ТС «Верный» актуализировать массу параметров через СБИС: продажи, средний чек, прибыль, возвраты и т. д. Торговая сеть получает детальную аналитику по каждой точке и свод по компании в целом».