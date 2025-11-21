Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чораян Григорий
СОБЫТИЯ
|21.11.2025
|Основатель «Делимобиля» Винченцо Трани возглавил управление компанией 1
Чораян Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
|Верный - торговая сеть 310 1
|Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 94 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156042 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8070 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18129 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3732 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401678, в очереди разбора - 733066.
Создано именных указателей - 186091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.