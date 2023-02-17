diHouse открывает направление DIY

Компания diHouse расширяет сферу деятельности, выделив в своем бизнесе отдельное направление «Дом, сад и ремонт» (DIY). По итогам 2022 г. рынок DIY показал результаты всего на несколько процентов ниже, чем в пиковом для российского рынка 2021 г., что свидетельствует о непрекращающемся спросе в данном сегменте. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Компания diHouse считает направление DIY весьма перспективным на российском рынке, особенно с учетом появления все большего количества отечественных производителей товаров для дома, сада и ремонта. В текущих условиях появляется все больше игроков, для становления бизнеса которых компания diHouse предлагает всю свою экспертизу по выстраиванию работы с каналами сбыта. На данный момент diHouse уже работает с рядом российских вендоров, которые предлагают качественную и конкурентную продукцию.

Тимур Виноградов, директор по продажам в розничные сети, diHouse: «Российский DIY рынок представляется емким и перспективным для развития данного направления в рамках компании. Сотрудники diHouse обладают необходимыми компетенциями для выстраивания эффективной дистрибуции в каналах продаж. Полученный на сегодня опыт взаимодействия с рядом зарубежных и отечественных DIY производителей, позволяет с уверенностью смотреть в будущее».

Компания СТН — «Современные технологии нагрева» — производит различные востребованные на рынке виды устройств для отопления: конвекторы, обогревательные панели, плинтусные обогреватели, терморегуляторы, ленточные и традиционные кабельные теплые полы. Устройства работают по принципу инфракрасно-конвективного нагрева: инфракрасные волны равномерно нагревают предметы, и потоки нагретого воздуха циркулируют в помещении, прогревая его. Качество конвекторов компании СТН подтверждено сертификатами соответствия и отвечает ключевым требованиям партнеров. Кабельные теплые полы универсальны и подходят для квартиры, дачи, гаража. Их можно устанавливать под любое покрытие: плитку, ковролин, ламинат, дерево. Они быстро нагревают помещение, при этом обеспечивают равномерный и плавный обогрев без эффекта чередования холодных и теплых зон. Система теплого пола не имеет подвижных частей и элементов, подверженных трению, поэтому она долговечна и надежна в эксплуатации. Кабельные теплые полы обладают классом влаго- и пылезащищенности IPX7.

Торговая марка НРЗ (Невинномысский радиаторный завод) выпускает алюминиевые и биметаллические радиаторы, отличающиеся высокой теплоотдачей. Ее значение было подтверждено многократными реальными испытаниями. Радиаторы быстро и эффективно прогревают помещение.

Конструкция радиаторов была разработана с учетом климатических особенностей России. Высокопрочный алюминиевый сплав выполняется методом литья под давлением. Компактные и легкие радиаторы НРЗ идеально вписываются в интерьер различных помещений, поверхность не требует дополнительной окраски, устойчива к коррозии. Перед выпуском каждая партия проходит опрессовку и гидравлическое испытание. Все радиаторы НРЗ соответствуют требованиям ГОСТ и проходят обязательную сертификацию, изготавливается на оборудовании Италии, Швейцарии, Дании по европейским технологиям.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 году составил 111,3 млрд руб, включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.