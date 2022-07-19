«Корус консалтинг» перешла на российское решение Optimacros для бюджетного управления

ГК «Корус консалтинг» завершила проект по автоматизации бюджетного управления на базе российского программного продукта Optimacros. Внедрение выполнялось командой направления «Планирование на Optimacros» департамента EPM. Новое решение позволило оптимизировать бюджетный процесс, расширило детализацию планирования до каждого сотрудника и сократило срок формирования бюджета и прогноза в 2 раза.

ГК «Корус консалтинг» — российская компания, предоставляющая услуги по ИТ-консалтингу, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, созданию ИТ-инфраструктуры и ИТ-аутсорсингу. С 2000 г. реализовала более 1,3 тыс. проектов в различных отраслях экономики, в штате более 1 тыс. сотрудников. Входит в топ-50 крупнейших ИТ-компаний страны по версии CNews.

Компания решила автоматизировать бюджетное управление, чтобы повысить прозрачность процессов, сопоставимость данных бюджетирования и ускорить формирование планов и прогнозов на всех уровнях управления: по группе в целом, по направлениям бизнеса и проектам. Основная сложность проекта заключалась в учете специфики деятельности отдельных подразделений компании и при этом важности обеспечения единых принципов планирования, прогнозирования и план-факт анализа финансового результата подразделений. В качестве инструмента выбрали российскую платформу Optimacros, а для внедрения привлекли собственную команду экспертов департамента EPM.

Работа над проектом велась по методологии agile: серия итераций обеспечила регулярное уточнение бизнес-требований и гибкую настройку системы.

Специалисты автоматизировали процесс планирования выручки от утилизации сотрудников, законтрактованных и потенциальных проектов, всех видов расходов (от проектных до административно-управленческих), консолидированного бюджета по группе компаний, а также расчет ключевых показателей эффективности.

Новая система использует корпоративные справочники (финансовой структуры, проектов, клиентов и сотрудников компании), ежедневно импортируемые из систем-источников в автоматическом режиме. Благодаря этому инструмент всегда работает с актуальными плановыми и фактическими данными, которые используют руководители направлений, департаментов, служб и компании в целом, а новая отчетность формируется автоматически.

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Быстрое внедрение платформы Optimacros позволило значительно ускорить формирование годового бюджета на 2023 финансовый год, ежеквартальных прогнозов и оперативных планов. Работа с едиными справочниками, источниками данных и сквозной бизнес-процесс снизили трудозатраты на подготовку и выверку данных. Новая система увеличила полноту и уровень детализации планирования и анализа и обеспечила получение мгновенных результатов при изменении вводных для бизнес-планирования. А при помощи панелей ключевых показателей руководство компании может оперативно контролировать подразделения, опираясь на актуальную информацию.

«Благодаря возможностям платформы и ее гибкости мы сформировали единый интегрированный сквозной процесс бизнес-планирования. У нас появился эффективный инструмент, который не только ускоряет работу с бюджетированием, но и повышает прозрачность формирования планов. Мы уже оценили широкую функциональность и высокую производительность Optimacros», — сказала Юлия Макарова, исполнительный директор ГК «Корус консалтинг».

«Решение о выборе платформы принималось очень тщательно, с учетом всех требований. Мы провели тесты производительности, и они показали высокую скорость расчетов на размерностях, в 3 раза превышающих текущие потребности. На практике мы убедились, что Optimacros дает возможность гибкого итеративного внедрения и развития, когда требования уточняются в ходе проекта», — отметила руководитель направления планирования на Optimacros группы компаний «Корус консалтинг» Елена Хайкина.