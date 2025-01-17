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Щеголькова Елена



17.01.2025 BNS Group при поддержке Wave Solutions успешно реализовала проект по автоматизации бюджетирования и прогнозирования на базе Optimacros 1
24.10.2018 «Корус консалтинг» оптимизирует бюджетирование в BNS Group с помощью Anaplan 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Щеголькова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Thoma Bravo - Anaplan 67 1
Prophix Software 12 1
Корус Консалтинг ГК 1216 1
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 7 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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