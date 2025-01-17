Щеголькова Елена
|17.01.2025
|BNS Group при поддержке Wave Solutions успешно реализовала проект по автоматизации бюджетирования и прогнозирования на базе Optimacros 1
|24.10.2018
|«Корус консалтинг» оптимизирует бюджетирование в BNS Group с помощью Anaplan 1
Щеголькова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Thoma Bravo - Anaplan 67 1
|Prophix Software 12 1
|Корус Консалтинг ГК 1216 1
|Морейдо Анна 1 1
|Демина Наталья 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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