Разделы

Бизнес Цифровизация
|

«КОРУС Консалтинг» автоматизировал систему бюджетирования в транспортной компании Delko на российской платформе Optimacros

ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила для Delko систему бюджетирования и формирования управленческой отчетности на базе российской ЕРМ платформы Optimacros, а также интегрировала ее с ERP на базе «1С». Новое решение полностью автоматизирует процессы бюджетирования и соответствует потребностям растущего бизнеса.

Транспортная компания Delko более 20 лет предоставляет услуги FTL-перевозок на российском и международном рынках. Является частью крупного холдинга, который занимается несколькими направлениями: лизинг, ремонт, поставка запасных частей, топливо, подготовка профессиональных кадров и многое другое.

Масштабирование бизнеса потребовало нового подхода к организации финансовых процессов. Ранее бюджетирование проводилось в программе MS Excel. Процесс поддерживался силами большой команды, а количество файлов достигало 1000 единиц. Данные собирались по разным ЦФО и направлениям, каждое из которых имеет свою специфику в области планирования, бюджетирования и сбора отчетности. Для оптимизации этого процесса требовалась полноценная EPM-система. В качестве инструмента Delko выбрал российский программный продукт Optimacros, внедрением которого занялась команда департамента ЕРМ «КОРУС Консалтинг».

Проект реализовали в сжатые сроки: разработка системы заняла 6 месяцев с учетом тестирования и ОПЭ. За это время автоматизировали финансовую модель бюджетирования, планирование на квартал и год, а также стратегическое планирование на 5 лет. Первые результаты компания получила уже через 3 месяца, когда начался сбор фактической отчетности в системе. Всего было автоматизировано более 10 различных направлений, каждое из которых использует индивидуальные отчеты, модели планирования и прогнозирования.

С учетом особенностей структуры Delko была предложена двухуровневая модель консолидации, которая позволяет поддерживать большое количество внутригрупповых оборотов и множество корректировок со своими алгоритмами. Каждый бизнес может применять индивидуальные методики сбора отчетности, учитывая специфику направления. При этом руководство компании получило единую систему сквозной отчетности с детализацией по всему холдингу, которая позволяет анализировать данные в разрезах до и после элиминации, а также отдельно внутригрупповые обороты.

На этапе интеграции Optimacros с «1С:УПП» к проекту подключилась команда направления «1С» компании «КОРУС Консалтинг». Интеграция включает около 100 потоков. Из «1С:УПП» в Optimacros поступает детальная информация по всем видам учета компании, мастер-данные обновляются автоматически: загрузка центров затрат, статей доходов и расходов, справочника организации.

Кроме того, специалисты реализовали унифицированный подход к сбору и передаче данных с использованием промежуточной FTP папки. В результате создан универсальный и гибкий механизм, который поддерживает различные варианты источников данных, что позволяет Delko самостоятельно редактировать и дополнять новые потоки данных.

В рамках проекта специалисты департамента ЕРМ сформировали в новой системе управленческую отчетность на базе загруженных фактических данных, плановый бюджет по всем бизнес-направлениям на год и на пять лет, а также годовой прогноз корректировки бюджета. Также разработали систему согласования бюджетов по центрам финансовой ответственности, что помогло увеличить полноту и уровень детализации план-факт отчетности.

Новая система позволит значительно ускорить процесс бюджетирования, подготовку управленческой отчетности по всему холдингу и по отдельным бизнес-направлениям, оптимизировать штат, направив ресурсы на более важные задачи. Благодаря автоматизации модели бюджетирования бизнес стал более управляемым. Компания получила возможность быстро анализировать нормативы и драйверы, управлять итоговыми целями и показателями деятельности компании. Система стала единым источником прозрачных и достоверных данных, где можно посмотреть информацию по всем направлениям и оценить их эффективность, найти точки роста для каждого из них.

«Проект стал уникальным для нас как с точки зрения реализации, так и с точки зрения взаимодействия проектных команд. На базе российского решения Optimacros мы автоматизировали сложные процессы в диверсифицированном холдинге. При этом в момент адаптации системы бизнес находился в фазе роста и внедрения изменений. Со стороны Delko в проекте участвовала сильная и прогрессивная команда, все вопросы решались оперативно и с максимальным включением, что позволило получить хороший результат в сжатые сроки», - комментирует Юрий Орлянский, директор департамента ЕРМ ГК «КОРУС Консалтинг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчики не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД

Мощный инфраструктурный оператор отказывается от Windows и СУБД Microsoft в пользу Linux и PostgreSQL

Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита

«Ростелеком» научился дистанционно мониторить состояния пчелиных ульев. Популяция пчел в России на грани вымирания

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

ИТ-компания пожаловалась в прокуратуру, потому что у победителя аукциона нет совместимости с Linux

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов
Показать еще