«КОРУС Консалтинг» автоматизировал систему бюджетирования в транспортной компании Delko на российской платформе Optimacros

ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила для Delko систему бюджетирования и формирования управленческой отчетности на базе российской ЕРМ платформы Optimacros, а также интегрировала ее с ERP на базе «1С». Новое решение полностью автоматизирует процессы бюджетирования и соответствует потребностям растущего бизнеса.

Транспортная компания Delko более 20 лет предоставляет услуги FTL-перевозок на российском и международном рынках. Является частью крупного холдинга, который занимается несколькими направлениями: лизинг, ремонт, поставка запасных частей, топливо, подготовка профессиональных кадров и многое другое.

Масштабирование бизнеса потребовало нового подхода к организации финансовых процессов. Ранее бюджетирование проводилось в программе MS Excel. Процесс поддерживался силами большой команды, а количество файлов достигало 1000 единиц. Данные собирались по разным ЦФО и направлениям, каждое из которых имеет свою специфику в области планирования, бюджетирования и сбора отчетности. Для оптимизации этого процесса требовалась полноценная EPM-система. В качестве инструмента Delko выбрал российский программный продукт Optimacros, внедрением которого занялась команда департамента ЕРМ «КОРУС Консалтинг».

Проект реализовали в сжатые сроки: разработка системы заняла 6 месяцев с учетом тестирования и ОПЭ. За это время автоматизировали финансовую модель бюджетирования, планирование на квартал и год, а также стратегическое планирование на 5 лет. Первые результаты компания получила уже через 3 месяца, когда начался сбор фактической отчетности в системе. Всего было автоматизировано более 10 различных направлений, каждое из которых использует индивидуальные отчеты, модели планирования и прогнозирования.

С учетом особенностей структуры Delko была предложена двухуровневая модель консолидации, которая позволяет поддерживать большое количество внутригрупповых оборотов и множество корректировок со своими алгоритмами. Каждый бизнес может применять индивидуальные методики сбора отчетности, учитывая специфику направления. При этом руководство компании получило единую систему сквозной отчетности с детализацией по всему холдингу, которая позволяет анализировать данные в разрезах до и после элиминации, а также отдельно внутригрупповые обороты.

На этапе интеграции Optimacros с «1С:УПП» к проекту подключилась команда направления «1С» компании «КОРУС Консалтинг». Интеграция включает около 100 потоков. Из «1С:УПП» в Optimacros поступает детальная информация по всем видам учета компании, мастер-данные обновляются автоматически: загрузка центров затрат, статей доходов и расходов, справочника организации.

Кроме того, специалисты реализовали унифицированный подход к сбору и передаче данных с использованием промежуточной FTP папки. В результате создан универсальный и гибкий механизм, который поддерживает различные варианты источников данных, что позволяет Delko самостоятельно редактировать и дополнять новые потоки данных.

В рамках проекта специалисты департамента ЕРМ сформировали в новой системе управленческую отчетность на базе загруженных фактических данных, плановый бюджет по всем бизнес-направлениям на год и на пять лет, а также годовой прогноз корректировки бюджета. Также разработали систему согласования бюджетов по центрам финансовой ответственности, что помогло увеличить полноту и уровень детализации план-факт отчетности.

Новая система позволит значительно ускорить процесс бюджетирования, подготовку управленческой отчетности по всему холдингу и по отдельным бизнес-направлениям, оптимизировать штат, направив ресурсы на более важные задачи. Благодаря автоматизации модели бюджетирования бизнес стал более управляемым. Компания получила возможность быстро анализировать нормативы и драйверы, управлять итоговыми целями и показателями деятельности компании. Система стала единым источником прозрачных и достоверных данных, где можно посмотреть информацию по всем направлениям и оценить их эффективность, найти точки роста для каждого из них.

«Проект стал уникальным для нас как с точки зрения реализации, так и с точки зрения взаимодействия проектных команд. На базе российского решения Optimacros мы автоматизировали сложные процессы в диверсифицированном холдинге. При этом в момент адаптации системы бизнес находился в фазе роста и внедрения изменений. Со стороны Delko в проекте участвовала сильная и прогрессивная команда, все вопросы решались оперативно и с максимальным включением, что позволило получить хороший результат в сжатые сроки», - комментирует Юрий Орлянский, директор департамента ЕРМ ГК «КОРУС Консалтинг».