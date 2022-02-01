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Corpsoft24 создала прототип системы бюджетирования для «Росводоканала»

Специалисты Corpsoft24 завершили проект по созданию прототипа системы бюджетирования для «Росводоканала». Решение создано на платформе «1С: Управление холдингом 8».

Группа компаний «Росводоканал» – частный российский оператор инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Предприятия группы обеспечивают доступ к чистой воде 6,8 млн жителей в 10 городах присутствия, а протяженность коммунальных сетей компании составляет 20,6 тыс. км. В «Росводоканале» работает более 12 тыс. сотрудников.

Сложность управления большим количеством активов требует от руководства предприятия использования современных ИТ-решений, поэтому ИТ-инфраструктура группы постоянно развивается. Одно из новых направлений – автоматизация системы бюджетирования, здесь компании потребовалось помощь специалистов Corpsoft24.

Методику и модель бюджетирования разработали сами специалисты «Росводоканала» в формате MS Excel. В качестве базового решения для автоматизации была выбрана система «: Управление холдингом 8» – оптимальное решение для автоматизации функций бюджетного управления, так как она обладает всеми необходимыми блоками для холдинговых структур.

«Corpsoft24 имеет большой опыт автоматизации крупных компаний и холдингов на базе платформы «1С:Предпритие 8.3», поэтому компетенции наших специалистов оказались востребованными на всех этапах пилота: от обследования до реализации прототипа системы. По итогам проекта «Росводоканал» получил прототип автоматизированной системы бюджетирования на базе 1С. Нагрузочное тестирование показало надежность реализованного решения», – сказал Константин Рензяев, генеральный директор Corpsoft24.

В планах компании дальнейшее развитие системы – масштабирование реализованного прототипа на полную бюджетную модель предприятия, запуск в эксплуатацию.

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