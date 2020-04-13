«Лэм Уэстон Белая Дача» создала бюджетную модель на базе Anaplan

Картофелеперерабатывающий завод «Лэм Уэстон Белая Дача» завершил внедрение системы бюджетирования. В качестве базового решения для автоматизации бюджетных процессов была использована платформа Anaplan. Проект реализован компанией «Атомс консалтинг».

Картофелеперерабатывающий завод «Лэм Уэстон Белая Дача» – совместное предприятие компаний «Белая дача» и Lamb Weston Meijer. Оно создано в 2018 г. Основная продукция – картофель фри и картофельные дольки. Предприятие отправляет свою продукцию десяткам заказчиков, среди которых крупнейшие сети быстрого питания и продуктовые сети.

При выборе платформы заказчик ориентировался на следующие критерии: сжатые сроки внедрения – не более трех месяцев от старта проекта до получения работающей модели; участие в построении модели специалистов финансовой службы; возможность дальнейшего развития системы собственными силами; возможность оперативного пересмотра бюджетных сценариев, а также ежеквартальной актуализации бюджета с учетом свершившегося факта.

В результате выбор был сделан в пользу системы Anaplan, как максимально удовлетворяющей всем заявленным требованиям.

«Среди ключевых задач, которые должна была решить система бюджетирования, - увязывание и обеспечение возможности балансировки деятельности сельскохозяйственных, производственных и коммерческих подразделений, а также логистической функции, – сказал Андрей Суслов, заместитель финансового директора предприятия. – Кроме этого, нам было необходимо рассматривать различные сценарии развития бизнеса в плановом периоде с возможностью ежеквартальной корректировки и пересмотра годовых сценариев с учетом имеющегося факта».

Таким образом, создаваемая бюджетная структура является полноценной моделью бизнеса. Она консолидирует в единую систему все ключевые процессы – от планирования продаж, производства и логистики до планирования CAPEX, OPEX и финансовой деятельности. Результат работы компании можно будет оценить, анализируя отчеты – о себестоимости, доходах и расходах, движении денежных средств, а также баланс.

Особенностью проекта стало наличие нескольких ограничивающих факторов при формировании модели бюджетирования. Обычно бюджет строится от одного ограничивающего фактора, чаще всего, от объема продаж. В бюджетной модели компании «Лэм Уэстон Белая Дача» пришлось учитывать: возможности продаж: экспертная оценка доли рынка, которую предприятие планирует занять в плановом периоде; возможности импорта: планирование импортных поставок на случай форс-мажорных обстоятельств для стопроцентной гарантии выполнения своих обязательств перед потребителями; производственные мощности предприятия: планирование производства с учетом структуры выпускаемой продукции, технологических простоев, скорости работы линии, которая в том числе зависит от качества доступного сырья; наличие сырья необходимого качества: наличие на рынке (факторы урожайности и сезонности) и его качество; возможности хранения готовой продукции и сырья: объемы и стоимость.

В созданной модели отражена программа взаимодействия с фермерами – от передачи им посадочного материала до получения готовой продукции.

Важное место в модели занимает расчет себестоимости. Он ведется в разрезах номенклатуры продукции, управленческих статей затрат – прямых и косвенных, а также производственных партий, с учетом сезонности и технологических перерывов. Себестоимость калькулируется по методу FIFO.

Внедренное решение позволяет осуществлять планирование расходов на складирование продукции и сырья. Система дает возможность выбрать оптимальные решения по времени производства и хранения продукции с учетом емкости собственных складов, а также стоимости аренды складов и логистики.

Модель включает детальный блок планирования CAPEX. Его необходимость вызвана использованием дорогостоящего оборудования и современных производственных линий, значимыми инвестициями, которые вложены в физические активы предприятия.

Особенностью бизнеса предприятия является необходимость планирования по двум временным разрезам: сельскохозяйственным сезонам и календарным периодам, что актуально для сельского хозяйства. Модель учитывает продукцию одного сельскохозяйственного сезона, которая может быть посажена, выращена и реализована в разных календарных годах.

Также реализован блок «Планирование отходов». После завершения производственного процесса в качестве отходов остаются кожура, обрезки, крахмал, земля, отходы упаковки. Управление уровнем получаемых отходов, их уборкой, расходами на их сортировку, утилизацию, а также поиск возможностей для их переработки и реализации является важной задачей, существенно влияющей на прибыль компании.

В процесс бюджетирования вовлечено 11 служб. «Дальнейшее развитие системы будет происходить в направлении создания стратегической модели планирования и план-факт отчетности, – отметил Андрей Гвоськов, генеральный директор компании "Атомс консалтинг". – В долгосрочной перспективе мы надеемся задействовать возможности Anaplan для решения задач управленческой отчетности и планирования производства».