БФТ запустила портал для инициативного бюджетирования в Екатеринбурге

БФТ в Екатеринбурге реализовала проект по автоматизации процесса инициативного бюджетирования. Чтобы вовлечь жителей города в решение вопросов местного самоуправления, запущен Портал «Екатеринбург, предлагай!» – инициатива.екатеринбург.рф. Он основан на технологическом решении для органов власти «БФТ.Решаем вместе» и позволяет создать единое информационное пространство для удобной коммуникации граждан и власти по вопросам развития городской инфраструктуры.

Портал «Екатеринбург, предлагай!» департамента финансов администрации города Екатеринбурга дает горожанам возможность участвовать в жизни города и предлагать свои идеи по его развитию. Представители власти получают удобный инструмент, помогающий принимать эффективные и своевременные управленческие решения.

Через Портал лучшие инициативы жителей Екатеринбурга проходят путь от идеи до реализованного проекта. Процесс делится на несколько этапов.

Администрация города инициирует проведение инициативного бюджетирования на территории районов города – соответствующая информация о порядке проведения конкурсного отбора, сроках реализации, условиях конкурсного отбора размещается на Портале. Представители инициативных групп формируют предложения по инициативам и направляют их через Портал на рассмотрение.

В два этапа проводится конкурсный отбор инициатив. Для проектов, прошедших конкурсный отбор, администрацией Екатеринбурга готовится необходимая документация, определяются источники финансирования. Выбранные проекты реализуются, а горожане могут следить за ходом их реализации на Портале.

Администратором Портала выступает финансовый орган муниципального образования – Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга. На Портале «Екатеринбург, предлагай!» жителям города доступна вся информация о проведении конкурсных отборов, проектах, ходе их реализации и итогах. Зайти на него можно через браузер как на компьютере, так и на любом мобильном устройстве с доступом в интернет.

На сегодняшний день через внедренный Портал было предложено 44 инициативы, 19 проектов уже реализовано. В целом, проект позволяет достичь следующих результатов: повышение прозрачности реализации инициатив как для граждан, так и для контролирующих органов; повышение качества выполняемых работ за счет усиления общественного контроля – граждане могут следить за ходом реализации проектов через Портал; снижение стоимости проектов за счет оптимизации распределения расходов; возможность оказания поддержки в реализации инициативного бюджетирования за счет привлечения средств юридических лиц; развитие городской инфраструктуры и повышение качества жизни в городе за счет реализации наиболее приоритетных проектов; рост доверия к власти за счет реализации ожиданий граждан.