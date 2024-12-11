Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы «Триафлай»

«Группа Астра» завершила тестирование совместимости операционной системы Astra Linux версии 1.7 с программным обеспечением «Триафлай – 5.1», разработанным компанией «Триафлай». По итогам проверки подтверждена полная работоспособность продуктов в едином ИТ-контуре. Результаты испытаний, указанных в протоколе № 25659/2024 от 29.10.2024, прописаны в сертификате, выданном в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Триафлай» — no-code-конструктор прикладных аналитических решений для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности крупных предприятий. Продукт позволяет упростить сбор, обработку, хранение, анализ и визуализацию данных, построение отчетности и поддержку принятия управленческих решений.

Таким образом, корректная работа «Триафлай 5.1» в среде ОС Astra Linux дает возможность строить независимые ИТ-инфраструктуры, в частности, создавать решения в импортонезависимой информационной системе государственного или коммерческого предприятия.

«Совместимость «Триафлай 5.1» с Astra Linux позволяет заказчикам строить защищенные решения прикладных задач государственных органов и коммерческих организаций, минимизируя сроки настройки, стоимость их создания и владения. Синергия технологий позволяет автоматизировать широкий пласт задач, обеспечив технологическую независимость компаний. Например, принятие решений на основе актуальных данных с учетом передовых концепций управления на основе бизнес-показателей, искусственного интеллекта и экспертных знаний конкретных заказчиков», — отметил Артем Гришковский, директор стратегического развития компании «Триафлай».

«С момента ухода западных продуктов с рынка все больше клиентов выбирают курс импортозамещения, в т.ч. и на рынке операционных систем, поэтому поддержка работы платформы «Триафлай» поможем текущим и будущим пользователям Astra Linux получить полноценное работоспособное решение для автоматизированного сбора, обработки, хранения, анализа и визуализацию больших объемов данных, построение отчетности и поддержку принятия решений на основе моделирования и прогнозирования», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».