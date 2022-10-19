Российская BI- и DSS-платформа «Триафлай» вошла в экосистему «Ред ОС»

Российские разработчики «Доверенная среда» и «Ред софт» договорились о сотрудничестве, в рамках которого подтвердили совместимость программной платформы «Триафлай» класса BI (Business Intelligence) с операционной системой «Ред ОС». Решение соответствует требованиям импортозамещения информационных технологий и может использоваться на объектах критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ГКС.

«Триафлай», российская BI- и DSS-платформа — конструктор для создания систем поддержки принятия решений, полностью отечественная разработка. Позволяет автоматизировать сбор, обработку, хранение, анализ и визуализацию больших объемов данных, построение отчетности и поддержку принятия решений на основе моделирования и прогнозирования. Платформа зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 2965).

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

«Партнерство с “Ред софт” — один из стратегических шагов в развитии наших отношений с клиентами. С момента ухода западных продуктов с рынка все больше клиентов выбирают курс импортозамещения, в т.ч. и на рынке операционных систем, поэтому поддержка работы платформы “Триафлай” на “Ред ОС” — это разумный и логичный шаг. На данный момент есть востребованность перехода на “Ред ОС” уже в текущих наших проектах по разработке систем поддержки принятия решений», — отметил Артем Гришковский, коммерческий директор компании «Доверенная среда».

«Расширение экосистемы “Ред ОС” является стратегической задачей, над которой “Ред софт” работает без остановок. Мы регулярно тестируем на совместимость различное программное обеспечение, которое необходимо пользователям для работы и решения бизнес-задач. Именно благодаря развитию партнерской сети и активному участию вендоров сегодня мы можем предложить рынку качественную и современную операционную систему. Выражаем признательность коллегам из “Доверенной среды” за сотрудничество и плодотворную работу», — сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

***

Как ритейлер OBI перешел с Cisco Webex на Webinar Meetings Импортозамещение ВКС

Компания «Доверенная среда» — российский разработчик программной платформы «Триафлай» класса Business Intelligence (BI). Входит в ГКС (АО «Группа cистематика»). Деятельность компании сфокусирована на развитии платформы, создании прикладных решений для анализа данных, поддержке принятия решений, ситуационного управления и планирования.

Триафлай – российская BI-платформа, конструктор информационно-аналитических решений. Позволяет автоматизировать сбор, обработку, хранение, анализ и визуализацию больших объемов данных, построение отчетности и поддержку принятия решений на основе моделирования и прогнозирования. Конструкторы платформы позволяют настраивать комплексные решения во исполнение ряда указов Президента России и правительства по созданию информационно-аналитических систем ситуационных центров регионов, региональных центров управления, центров управления регионами, центров управления умным городом, а также ситуационных центров корпоративных холдинговых структур.

ГКС (АО «Группа систематика») — многопрофильный ИТ-холдинг. Группа консолидирует 11 профильных компаний и 30-летний опыт цифровизации и информатизации государственных структур и крупных коммерческих предприятий в промышленности, ТЭК, ритейле, телекоммуникационной и финансовой отраслях.