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Navicon будет внедрять отечественную BI-платформу «Триафлай»

Системный интегратор и разработчик Navicon и «Доверенная среда», отечественный производитель платформы для обработки больших данных (Big Data) «Триафлай», заключили стратегическое партнерство. Клиенты Navicon получат доступ к инструментам для оперативного многомерного анализа и визуализации данных любого объема.

Navicon планирует внедрять «Триафлай», в первую очередь, в государственных компаниях, банках и бизнесах с прописанными регламентами и отчетными процессами. Система представляет собой масштабируемое веб-приложение, в котором можно собирать, обрабатывать и визуализировать большие объемы данных, а также строить отчеты в различных разрезах. Предусмотрены регламентные отчетные формы и презентации с обновляемыми в режиме онлайн данными любого уровня детализации. Интерфейсы готовых отчетов можно настроить под потребности конкретной организации.

В системе поддерживается версионность: изменение данных и метаданных, вычисление и агрегирование. Инструменты ретроспекции позволяют свободно просматривать и использовать архивные сведения. Кроме того, благодаря доступной на платформе технологии оперативной многомерной обработки данных можно проверять гипотезы, выявлять причинно-следственные связи в данных.

В рамках одной платформы могут работать сразу несколько подразделений компании — доступ к «Триафлай» они получают через веб-интерфейс. Причем пользователи не привязаны к десктопу — решение адаптировано для мобильных устройств. Данные отображаются на интерактивных дашбордах, на которых может быть представлено неограниченное количество графиков и отчетов.

«”Триафлай” — один из немногих российских аналитических продуктов, работающих по принципу self-service. Платформа представляет собой набор конструкторов, которые можно настраивать без сложного программирования. Благодаря этому наши клиенты смогут использовать передовые аналитические инструменты даже без большого штата профессиональных ИТ-специалистов и поддерживать принятие взвешенных управленческих решений», — сказал Никита Солдатов, руководитель проектов внедрения BI&DWH в Navicon.

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Защита данных

Платформа внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Она использует свободное программное обеспечение, что гарантирует независимость от санкционных ограничений.

«”Триафлай” — это не просто BI-решение, а полноценная аналитическая экосистема, которая в режиме реального времени превращает огромные массивы неструктурированных данных из различных источников в понятные, доступные отчеты, визуализации и презентации. Благодаря нашему решению и глубокой отраслевой экспертизе Navicon государственные организации и крупные компании с устоявшимися процессами и регламентами подготовки отчетности смогут без особых усилий перейти к подходу data driven», — отметил Владимир Борботько, руководитель блока развития партнерского канала компании «Доверенная среда».

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