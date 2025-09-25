«Триафлай» выпустила Систему мониторинга тендерной деятельности

Компания «Триафлай» представила собственную Систему мониторинга тендерной деятельности — информационно-аналитическое решение для комплексного управления закупочными процедурами. Программный комплекс обеспечивает предприятиям централизованный контроль всего цикла — от планирования и формирования годового плана до анализа исполнения контрактов. Об этом CNews сообщили представители «Триафлай».

Основной задачей системы является повышение эффективности использования средств и снижение издержек за счет комплексной автоматизации процессов, прозрачности процедур и актуализации данных.

Система аккумулирует все сведения о требуемых закупках в едином перечне, устраняя необходимость ведения разрозненных таблиц и внутренних реестров. Автоматически формируется и поддерживается в актуальном состоянии календарь закупочной деятельности, что позволяет планировать процедуры с учетом сезонности, производственных циклов и финансовых ограничений. Инструменты мониторинга дают возможность отслеживать статус каждого тендера на всех этапах, а также контролировать исполнение заключенных договоров и расходование бюджета в разрезе статей и подразделений.

В условиях необходимости импортозамещения система «Триафлай» предоставляет предприятиям набор инструментов, необходимых для планирования, проведения и контроля закупок. Она способна работать как самостоятельное решение, так и интегрироваться с ERP, финансовыми и бухгалтерскими системами, производственным и логистическим программным обеспечением.

Сбор единого перечня потребностей поддерживается в нескольких сценариях: годовое планирование, проектные закупки и одномоментные заявки сотрудников подразделений. Подготовка к тендеру включает формирование технической документации, спецификаций, бюджетирование и согласование пакета документов для дальнейшей работы с контрагентами. На этапе исполнения закупочной процедуры система обеспечивает публикацию конкурсной документации, прием заявок, коммуникацию с поставщиками и протоколирование решений комиссии. Завершающим этапом становится контроль исполнения контракта, где особое внимание уделяется своевременности поставок, качеству выполнения обязательств и корректности финансовых операций.

Важным преимуществом решения является автоматизация согласования заявок и закупочной документации по настраиваемым маршрутам. Такой подход позволяет существенно сократить сроки согласования и снизить нагрузку на сотрудников. Для производственных предприятий предусмотрена интеграция с системами управления запасами: автоматический заказ при достижении минимального уровня остатков, прогнозирование сроков поступления материально-технических ресурсов, автоматизация инвентаризации и входного контроля.

Инструменты отчетности и аналитики занимают особое место в системе «Триафлай». Руководство получает доступ к детальной информации о динамике закупок, сравнительному анализу заявленных и фактических показателей, визуализации нарушений процедур. Возможности аналитического модуля позволяют оценивать эффективность закупочной деятельности подразделений, прогнозировать потребности на основе истории заказов и сезонности, а также формировать рейтинги поставщиков по критериям надежности и качества исполнения.

Система мониторинга тендерной деятельности «Триафлай» является инструментом стратегического уровня для крупных и средних предприятий. За счет централизации процессов достигается единообразие процедур, исключаются нарушения регламентов и обеспечивается прозрачность всех этапов взаимодействия с поставщиками. Накопление и анализ истории закупок позволяет формировать реестры надежных и неблагонадежных контрагентов, а также оценивать эффективность работы подразделений.

«Наша миссия — предоставить компаниям инструмент для прозрачного управления, — сказал Степан Базанов, бизнес-аналитик компании «Триафлай». — Система мониторинга тендерной деятельности объединяет все данные о конкурсных процедурах в едином контуре и делает их доступными для анализа. Все процессы фиксируются и отслеживаются в режиме реального времени, что позволяет исключить пробелы и обеспечить надежную основу для принятия стратегических решений».