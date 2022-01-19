Внедрение ИТ-решений стало одним из инструментов получения многомиллионной прибыли во всех областях экономики, но только для тех компаний, которые готовы сделать шаг навстречу цифровому будущему. О том, как в промышленности добиться с помощью инноваций девятизначного экономического эффекта в долларах, на каких мировых лидеров надо равняться и в каких областях роботы скоро заменят человека, рассказал CNews вице-президент по информационным технологиям компании «Евраз» Артем Натрусов.

Проекты на 100 миллионов долларов

CNews: Когда речь идет о цифровизации, считается, что промышленность в России — это отстающая отрасль, особенно если сравнивать с банковским сектором, ритейлом, телекомом. Так ли это?

Артем Натрусов: Я думаю, что это шаблон, который не вполне соответствует действительности. Можно сказать, что в промышленности интернет вещей начал зарождаться еще в 70-е годы прошлого столетия, когда появились первые контроллеры и датчики. Сейчас в России много современных производств с высоким уровнем автоматизации. Возьмем для примера металлургию.

Артем Натрусов, «Евраз»: Сейчас в России много современных производств с высоким уровнем автоматизации

Жизненный цикл агрегатов здесь очень велик — до 30 или даже до 50 лет. При этом только самые современные производства получают новые технологии. Доменные печи, например, не останавливаются в течение всего своего жизненного цикла, и в какой-то момент модернизируются полностью. За последние три года «Евраз» построил две такие печи на Нижнетагильском производственном комбинате в Свердловской области. Это агрегаты на уровне лучших мировых образцов. Одна печь использует данные более чем с шести тысяч датчиков. Эти данные создают основу для цифровой трансформации с использованием искусственного интеллекта. Например, за счет экспертных систем, которые оптимизируют технологический процесс.

CNews: Но ведь есть производства, где не нужен выход на новый уровень, чтобы решать те же задачи.

Артем Натрусов: Да, сейчас существует три уровня производств. Во-первых, вновь построенные, которые сразу же создаются по современным технологиям. Во-вторых, устаревшие, но еще не дошедшие до конца цикла. Они производят довольно простую продукцию типа арматуры и сортового проката и приносят отдачу на прежних технологиях. Наконец, третий, промежуточный вариант — средние по сроку службы производства, которые проходят дополнительную модернизацию. В них мы добавляем базовую автоматизацию, датчики, контроллеры, и уже над этим строим технологии цифровой трансформации.

Краткая биография Натрусов Артем Владимирович Родился в 1971 г.

В 1994 г. с отличием окончил Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ) по специальности «инженер электронной техники».

С 1998 г. имеет степень МВА Южнокалифорнийского университета.

С 1998 г. по 2006 г. работал в Nestle Russia.

С 2006 г. по 2008 г. руководил ИТ в «РОСНО».

С 2008 г. по 2011 г. отвечал за информационные технологии в «Эльдорадо».

В мае 2011 г. назначен на должность вице-президента по информационным технологиям «Евраза».

Стаж в сфере ИТ составляет порядка 20 лет, включая операционную работу и управление масштабными проектами SAP и Oracle Applications.

Женат. Двое детей. Любит фантастику и следит за тем, как новые технологии обеспечивают реализацию этих идей.

CNews: Какую роль ИТ занимают сегодня на производствах «Евраза»? Как они менялись за последние годы?

Артем Натрусов: Мы начали активно работать над цифровой трансформацией примерно с 2018 года, и ИТ всегда были лидером этого процесса. Мы предлагали технологии и системы, которые уже доказали свою жизнеспособность в промышленности, искали узкие места в производстве для их применения. Проверяли, возможно ли получать прямой экономический эффект за счет этих систем. Так продолжалось примерно три года, и уже к 2020 году мы научились осознанно планировать длительность этих проектов и экономический эффект, который от них получим. В конце 2020 года «Евраз» приступил к масштабированию цифровой трансформации. Мы поставили амбициозные цели и были готовы к их достижению. Человеческий ресурс, технологии, воронка идей, инфраструктура — все было создано для того, чтобы сделать масштабный старт.

В итоге за 2021 год мы реализовали порядка 120 проектов с прямым экономическим эффектом более $120 миллионов в ежегодном выражении. Это намного больше, чем в предыдущие годы! Мы достигли уровня мировых лидеров в цифровой трансформации промышленности. Причем эффект этот будет длящимся: мы рассчитываем, что 2022 год пройдет с тем же темпом. То есть от новых проектов «Евраз» получит еще свыше $100 миллионов в годовом выражении. Плюс старые проекты продолжат приносить близкую к этой сумме цифру.

CNews: «Евраз» был в числе первых компаний в России, которые озвучили экономический прямой эффект от цифровизации. Вы не могли бы рассказать подробнее про методы подсчета?

Артем Натрусов: Мы сфокусировались на цифровой трансформации именно в сфере производства, а не в закупках, продажах или в логистике. Примерно 80% эффектов от диджитализации для нашей индустрии лежит в производстве. Эффект считаем на прямых технических драйверах. То есть система, которую мы разрабатываем, должна улучшить конкретный технический драйвер. Например, сократить количество дефектов или повысить производство продукции. Увеличить среднюю скорость разливки на машине непрерывного литья заготовок или снизить время продувки на конверторах. За счет этого легко посчитать экономический эффект. Если мы сделаем больше плавок, то получим больше стали, каждая тонна которой стоит конкретных денег.

Прямой экономический эффект от цифровых проектов «Евраза», реализованных в 2021 году, превысит $120 млн в годовом выражении. Наши затраты на ИТ-проекты оказались как минимум вдвое меньше, чем полученная прибыль от их реализации

Точно так же мы работаем с дефектами и с оптимизацией сырья. Например, если найти оптимальный состав из имеющихся углей и доступных к заказу, можно получить целевое качество кокса с более низкими затратами. Все эти расчеты мы делаем с помощью систем продвинутой аналитики, входящей в периметр цифровой трансформации.

«Мощнейший тренд — управление на основе данных на всех уровнях предприятия»

CNews: Вы не могли бы рассказать, какие из запущенных проектов были самыми эффективными и прибыльными? Какова их доля в портфеле компании?

Артем Натрусов: Крупных проектов, которые сразу же приносят эффект на несколько миллионов долларов, довольно мало. Поэтому, чтобы достичь девятизначной суммы, мы сделали более 120 средних проектов, каждый из которых дает годовой эффект, например, в один миллион долларов.

«Евраз» в 2022 году получит от новых проектов еще более $100 миллионов в годовом выражении. Плюс старые проекты продолжат приносить близкую к этой сумме цифру

Сейчас 30% нашего портфеля — это проекты продвинутой аналитики с машинным обучением и еще столько же — базовая аналитика на основе статистической обработки данных и качественного представления, позволяющего более эффективно реагировать на отклонения. Важно делать эти проекты быстро. Скорость — один из решающих факторов успеха. Конвейер должен быть построен настолько эффективно, чтобы мы в среднем за шесть-семь месяцев были способны сделать каждый из этих проектов. Только тогда мы достигаем запланированных финансовых целей.

Источник: «Евраз», 2021 «Евраз» сделал более 120 проектов, каждый из которых дает годовой эффект примерно в один миллион долларов

Наконец, мы максимально автоматизируем управление технологическими процессами, создающими основную стоимость или являющимися узкими местами. Если каждым агрегатом управлять на основе данных, это будет эффективнее, чем управление только с помощью опыта оператора.

Оператор получает данные на мониторы, может видеть процесс, реагировать на изменения. Только в реальности количество исходных данных настолько велико, что человек не в состоянии делать это оптимально. И разные люди делают это с разной эффективностью. А системы продвинутой аналитики и машинного обучения позволяют вести процесс на основе данных. Они формируют предложения для оператора или сами управляют процессом. Оператор получает рекомендации по изменению параметров и либо соглашается с ними, либо отклоняет с обоснованием.

CNews: Какая же работа останется для людей лет через пять? И какие максимальные цифровые трансформации возможны в этой сфере?

Артем Натрусов: Важное направление — сокращение опасной и рутинной работы. В целом технологии позволяют вести процессы удаленно, с безопасных и комфортных рабочих мест. Думаю, что центры технологического контроля будут укрупняться, а их координация улучшаться. Наконец, мощнейший тренд — это управление на основе данных на всех уровнях предприятия.

Вся пирамида технических показателей должна строиться от оператора внизу до руководителя компании наверху и обеспечивать полную прозрачность. Если выстроить такую масштабную систему автоматической отчетности, то можно будет сразу увидеть в режиме реального времени, где происходят отклонения, где они накапливаются, где требуется человеческое внимание. Этот тренд, кстати, требует довольно совершенной инфраструктуры данных. Они должны максимально собираться автоматически, необходимо использовать современный стек управления данными, чтобы обеспечить оперативность их отображения и анализа, а также точность и непротиворечивость.

CNews: Сейчас пока такая инфраструктура не создана?

Артем Натрусов: Не в полном объеме, хотя президентом компании такая задача поставлена и работа в этом направлении ускоряется. Она пока не приносит прямого экономического эффекта, но мы видим большой потенциал.

«Сложные проекты по оптимизации содержат большой риск»

CNews: Получается, вы отдаете предпочтение реализации небольших, но точно выгодных проектов, прибыль от которых составит, например, один миллион долларов. Рассматриваете ли рискованные проекты, экономический эффект от которых может дойти, скажем, до десяти миллионов долларов?

Артнм Натрусов: Все варианты рассматриваем. Но, как правило, у промышленного агрегата ограниченный потенциал эффективности, и его можно улучшить только частично, а не в разы. Но даже небольшие проценты суммарно дают хорошую прибыль. Более сложные проекты, которые оптимизируют работу не одной машины, а всей цепочки, представляют для нас больший риск, который может реализоваться в виде недостижения ожидаемого эффекта или превышения затрат. В 2022 году мы планируем больше таких проектов и ожидаем, что отдельные неудачи будут компенсированы успешными проектами.

CNews: Какие инвестиции были вложены в цифровую трансформацию за эти четыре года и окупились ли они?

Артем Натрусов: Затраты как минимум вдвое меньше, чем годовой эффект. На эти 120 проектов, конечно, потрачено больше денег, чем в прошлом году, но рентабельность очень высока.

Сейчас мощнейший тренд в промышленности — это управление на основе данных на всех уровнях предприятия

Всегда есть риск, что ты будешь использовать самых дорогих подрядчиков, самое дорогое оборудование, но не сможешь эффективно управлять внутренними процессами цифровой трансформации. И тогда затраты начнут превышать эффект. «Евраз» за этим внимательно следит. Мы используем современные стеки технологий, унификацию и стандартизацию, в том числе и программных компонентов, чтобы держать ИТ-расходы на разумном уровне. Когда мы сопоставляем расходы с эффектами, получается довольно привлекательная программа.

Немногие пока умеют продуктивно строить такие программы. Мы ориентируемся на мировых лидеров. В металлургии буквально единицы компаний, которые показывают такие привлекательные результаты. И они достойны того, чтобы учиться на их примере.

CNews: Какие из ваших цифровых проектов наиболее амбициозны или интересны, по вашему мнению?

Артем Натрусов: Например, «подземные» проекты, касающиеся шахт и добычи угля и руды. Один из них помогает более эффективно вести добычу за счет дополнительных датчиков, видеонаблюдения, мобильных устройств и дашбордов с удобным мониторингом. Другой обеспечивает доставку персонала к месту работы вовремя. Шахта — это очень сложное сооружение. Человек сначала спускается, например, на 500 метров вниз, и дальше доставляется к месту работы каким-то транспортом: с помощью канатной дороги, либо дизелевозами, либо подземными джипами. Все это должно работать синхронно, потому что задержка при начале работы смены даже на несколько минут приводит к снижению выработки.

Мы сейчас завершаем интересный проект с МТС. Это подземная инфраструктура связи на базе LTE с апгрейдом на 5G в будущем. Качественная беспроводная сеть будет использоваться для мониторинга оборудования в шахтах, а в дальнейшем для удаленного управления машинами с добавлением элементов автономности.

CNews: Планируете ли полное покрытие 5G? К какому году?

Артем Натрусов: Мы стартовали на 4G, и этого пока вполне достаточно. Само оборудование имеет потенциал для использования 5G, мы можем перейти на него в любой момент, просто заменив сравнительно недорогие антенные модули. Для эффективного развития 5G нужны частоты в районе 3 ГГЦ, а в нашей стране они, к сожалению, не разрешены. Это, конечно, блокирует развитие сетей 5G в целом.

Мы используем современный стек технологий, унификацию и стандартизацию, в том числе и программных компонентов, чтобы держать ИТ-расходы на разумном уровне

Беспроводные сети уже позволяют нам удаленно управлять машинами в горной добыче, но мы пока не стремимся к полной автономности. По нынешним расчетам в этом нет экономического эффекта. Зато детальный мониторинг и управление по отклонениям, наоборот, сразу же дает заметный экономический эффект! Так что именно эту возможность сетей мы сейчас и будем повсеместно использовать. Автономность детально мониторим. По мере повышения зрелости технологии и ее удешевления она неизбежно станет следующим шагом.

Три года на цифровую раскачку

CNews: А менеджмент с пониманием и принятием относится к необходимости перехода к цифровым технологиям?

Артем Натрусов: Потребовалось три года, чтобы понять потенциал и способы достижения результатов в цифровой трансформации. Зато, когда понимание пришло, менеджмент начал очень эффективно работать в этом направлении. Мы обучали ключевой производственный персонал и руководителей технологиям цифровой трансформации. Начинали с общематематических основ: статистика, элементы машинного обучения, базовые понятия. Учеба состояла из шести модулей по несколько часов каждый, с домашними заданиями. Все наши вице-президенты и президент прошли его, подавая блестящий пример всей компании.

Такая же история происходила во время распространения agile в компании: каждый топ-менеджер взял проект и прошел его в роли владельца продукта, прочувствовав на себе, что такое вести проект по agile. И, конечно, когда высшее руководство понимает в деталях, как работать с цифровой трансформацией и что такое продвинутая аналитика, то они и задачи ставят правильно. И приоритеты определяют верно.

Артем Натрусов, «Евраз»: Потребовалось три года, чтобы понять потенциал и способы достижения результатов в цифровой трансформации

CNews: Сколько вообще людей трудилось над этими 120 проектами? И есть ли планы по найму?

Артем Натрусов: В их реализации участвовала примерно тысяча человек: от разработчиков программного оборудования до инженеров на производстве. Мы наняли около 170 сотрудников ИТ в 2021 году и планируем расширение штата и в этом году схожими темпами. Сейчас мы привлекаем довольно много внешней разработки, пользуясь принципами аутстафинга. Целые задачи отдаем на аутсорс только в отдельных случаях. Если нам не хватает, например, бэкэнд-разработчиков, которые программируют на Python, мы берем таких «внешних» людей в команду. Они вливаются в нашу разработку, следуют нашим инструкциям и стандартам, включая код ревью программистов «Евраза». Так мы можем в дальнейшем использовать этот код и развивать продукты самостоятельно. Наши разработки становятся нашим конкурентным преимуществом.

«Пакет проектов по безопасности труда не дает экономического эффекта, но он в приоритете»

CNews: Вырос ли спрос на технологии защиты человека от чрезвычайных ситуаций за последние годы?

Артем Натрусов: Охрана труда и промышленная безопасность являются главным приоритетом компании. Экономический эффект такие программы не дают, но мы их обязательно ведем. У нас есть системы, которые отключают производственный агрегат, если в результате работы видеоаналитики идентифицирована рисковая ситуация. Но их пока единицы. Потому что для автоматического отключения из-за потенциального риска должен быть крайне низкий процент ошибок. Сейчас в случае обнаружения риска (например, работник зашел не в ту зону, где должен находиться при работающем агрегате), диспетчеру поступает немедленный сигнал. Он связывается с человеком и выясняет, что происходит. Каждая из подобных ситуаций затем разбирается. А поскольку человек уже знает, что идет постоянный контроль, то количество таких рисковых действий тоже начинает снижаться. При такой логике использования доля ошибок в 10-20% является приемлемой.

CNews: Сколько времени нужно на предупреждение о какой-то ситуации?

Артем Натрусов: Это могут быть и секунды, и минуты. К счастью, не каждое рискованное действие приводит к травме, поэтому помогает просто контроль. Люди понимают, что, совершив рискованное действие, получат последствия. Происходит разбор ситуации, принимаются меры, и человек меняет свое поведение, и сама воронка риска становится заметно меньше. Главное — обеспечить принцип неотвратимости в контроле.

«Целей в процентах мы себе не ставим»

CNews: Насколько далеко продумана ИТ-стратегия развития «Евраза»?

Артем Натрусов: Мы стараемся работать по agile. Это означает, что мы определяем только вехи и не тратим время на детальное планирование. Берем ближайшую задачу и выполняем ее максимально качественно. Затем берем следующую. Целей в процентах мы себе не ставим. В этом нет смысла, потому что мы не знаем точно, с какими сложностями столкнемся. Но при этом ИТ стратегия определяет принципы, приоритеты развития и целевую картину с разумным уровнем деталей.

Когда высшее руководство понимает в деталях, как работать с цифровой трансформацией и что такое продвинутая аналитика, то они и задачи ставят правильно. И приоритеты определяют верно

В целом, важнейшие задачи — это усиление работы с воронкой идей цифровой трансформации. Фокусируемся на межпередельных инициативах и на тех технологиях, которые пока не в полном объеме задействовали.

С воронкой идей работаем разными способами: скаутингом, специализированными компаниями, сессиями внутри компании. Наполняем ее, в том числе и более сложными проектами, которых пока не затрагивали.

CNews: Если воронка — это первый приоритет, то какой второй?

Артем Натрусов: Второй, пожалуй, это проект по прозрачности производственных данных — единая система управления производственными показателями. Это новая для нас задача, которая обеспечит управляемость компанией на основе данных. Сразу скажу и приоритет номер три. Это повышение эффективности при реализации проектов. Самые оптимальные инфраструктурные решения, стек технологий, способы разработки, практики, методы.

CNews: Отступление от этих пунктов сдерживает цифровое развитие?

Артем Натрусов: У нас в стране идет неплохое цифровое развитие. Потребительский рынок отлично продвигается. Хорошо бы, чтобы в В2В сегменте, в производственных компаниях было так же удобно, как в потребительском рынке: удобно оплатил, быстро получил. Для этого нужен 100% электронный документооборот и существенное упрощение процессов. Например, не должно быть бумаги даже внутри компании, на производстве. «Евраз» — это около 70 тысяч человек, которые совершают разные действия, в том числе бюрократические. И хорошо бы убрать максимальное количество сложностей. Для этого надо ставить себе амбициозные задачи! Не только ради конечного клиента, но и для внутренней эффективности компании.

CNews: Какие технологии могут изменить будущее, в частности, в промышленности, а какие из них потеряют свою актуальность?

Артем Натрусов: Процесс всегда идет волнами. Какие-то технологии оказываются переоцененными и уходят на разумный уровень использования. Вспомним блокчейн. Года три-четыре назад про него думали, что это наше будущее. И что? Кроме биткойна и криптовалют блокчейн мало где нашел практическое применение. То есть вещь эта, в принципе, полезная, но в какой-то момент необоснованно переоцененная.

Другое дело с базовыми методами, алгоритмами, автоматическими решениями на основе данных. Это направление постоянно. Технологии идут в сторону искусственного интеллекта, но системы пока не достигли совершенства. Прикладной искусственный интеллект — это главный гейм-ченджер на сегодня. Такая мега-технология, мега-тренд у нас на рынке пока один.

«Процесс инноваций никогда не прекратится — приз слишком велик»

CNews: Хватает ли сегодня ИТ-решений для движения промышленной отрасли вперед? И нужно ли постоянно работать над созданием чего-то нового?

Артем Натрусов: Мы находимся в цикле постоянных инноваций, потому что инноватор больше всех зарабатывает. Например, компания Tesla по уровню капитализации сравнялась со всеми остальными автомобильными компаниями мира. Потому что предложила прорывной подход, показала, что можно с нуля сделать иначе, более эффективно. Поэтому инноваторы получают все. Процесс никогда не прекратится — приз слишком велик.

CNews: Какое место инновации могут занять в промышленности?

Артем Натрусов: Место инновациям есть везде. Конечно, в промышленности все чуть более консервативно. Есть, к примеру, кислородный конвертер, использующийся для производства стали из чугуна. И уже более ста лет меняются способы его реализации, но принцип остается тем же. Но даже в такой консервативной области появляются новый технологии, например, прямое восстановления железа за счет водорода (DRI). И мотивацией к использованию является не только прямая экономическая эффективность, но и задачи по сокращению выброса СО2 и по большей экологичности производства.

Прикладной искусственный интеллект — это главный гейм-ченджер на сегодня. Такая мега-технология, мега-тренд на рынке пока один

Новые тенденции, например, устойчивое развитие — это важнейший тренд, который для «Евраза» является частью долгосрочной стратегии. Цифровая трансформация является частью движения к ESG-ориентирам, влияя на снижение выбросов углекислого газа и снижение других загрязнений. Мы ставим дополнительные датчики, осуществляем мониторинг окружающей среды. Есть интересные проекты по замкнутому циклу водоиспользования, по пылевым сбросам. Там тоже много автоматизации.

CNews: Что поменялось в «Евразе» за 10 лет вашей работы? И что будет дальше?

Артем Натрусов: «Евраз» очень сильно изменился за эти годы. И на разных этапах передо мной стояли разные задачи. Когда-то это было обеспечение качественного сервиса, когда-то — оптимальное сочетание затрат и создание ценности в ИТ. Поставленные цели на всех этапах достигались. Сейчас наша задача заключается в извлечении максимальной прибыли за счет использования ИТ. Все эти годы я как будто бы работаю в разных компаниях, и поэтому в «Евразе» мне интересно. Компания продолжает эволюционировать, постоянно появляются новые вызовы.

CNews: Какой вызов самый амбициозный?

Артем Натрусов: Быть на уровне мировых лидеров цифровой трансформации. Мировой экономический форум в Давосе определил компании-маяки в этой сфере. В список входят 54 компании из разных индустрий, и там нет ни одной компании из России. Задача «Евраза» в ближайшие год-два — стать такой компанией-маяком.