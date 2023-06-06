Релиз платформы мониторинга и администрирования БД Tantor 2.0

Российский разработчик СУБД компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») сообщает о выходе релиза модульной платформы администрирования и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor 2.0.

В новой версии добавлен модуль Advanced Analytics, предназначенный для расширенного анализа событий БД. Он собирает логи БД в соответствии с предварительно настроенными параметрами и предоставляет широкие возможности для поиска и фильтрации архивных и проблемных запросов, включая те, у которых объем входящего или исходящего трафика превышает 1МБ, ошибок, системных действий и логов (запросов в пределах одного PID, одного хоста или их комбинации). Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Также Advanced Analytics может предлагать рекомендации в части улучшения схемы данных, добавления индексов и оптимизации запросов.

Коснулись изменения и графики мониторинга: на вкладке Charts web-интерфейса платформы Tantor добавлены сразу шесть параметров: Сhecksum failures and conflicts, Log files count, Total time avg, Replication lag, Processes и WAL files.

Еще одно важное нововведение состоит в том, что теперь при инсталляции из официального дистрибутива платформа включает предустановленную пробную лицензию на 30 дней, рассчитанную на использование 128 ядер CPU. Ознакомиться с политикой лицензирования СУБД и платформы Tantor теперь можно непосредственно в интерфейсе продукта.

Также в релизе 2.0 была проведена оптимизация работы и исправлен ряд ошибок, связанных с вычислением предельных значений размера WAL, выводом рекомендаций при работе с инструментом pg-explain, валидацией при изменении настроек в конфигурации экземпляра сервера PostgreSQL, сохранением записей в архиве профайлера запросов, выдачей прав на управление рабочими пространствами и обновлением токена для интеграции с Telegram.

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«Мы рады представить комплексное решение для управления базами данных в государственных и коммерческих организациях. Релиз 2.0 – это результат совместного кропотливого труда наших разработчиков с обратной связью от партнеров и клиентов. Нам важно работать над улучшением продукта в области расследования инцидентов, оптимизации запросов и пользовательского интерфейса, чтобы предложить заказчикам лучшее решение на рынке, – сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор лабс». – Новая версия платформы Tantor 2.0 включает ряд функциональных изменений: от нового модуля для расширенного анализа событий СУБД до обновленной графики мониторинга».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.