Одна из крупнейших стран мира запретила продажи iPhone 16. Это наказание: Apple инвестировала в нее слишком мало денег

Власти Индонезии официально запретили продажи iPhone 16 на территории своей страны. Причина – невыполнение инвестиционных обещаний со стороны Apple – она вложила в экономику этой страны меньше денег, чем собиралась. Индонезия – четвертая страна в мире по численности населения после Индии, Китая и США.



Вход платный

Компания Apple лишилась возможности продавать смартфоны iPhone 16 в Индонезии. По информации агентства Bloomberg, причиной тому стало несоответствие обещанных и фактических размеров инвестиций Apple в экономику страны.

Премьера iPhone 16 состоялась в начале сентября 2024 г.

Запрет носит официальный характер – соответствующее заявление опубликовано Министерством промышленности Индонезии. Для Apple это может стать серьезным ударом, поскольку Индонезия – это четвертая страна в мире по численности населения после Индии, США и Китая. В ней, по данным на начало 2024 г. проживало около 290 млн человек.

Apple Легально купить iPhone серий 16 и 16 Pro в Индонезии нельзя

Как пишет Bloomberg, Apple должна была инвестировать в экономику Индонезии около $108 млн, но вложила пока лишь $95. К тому же она не выполнила требование по локализации штатного ПО на своих iPhone – как минимум 40% утилит Apple должны иметь поддержку индонезийского языка, но это условие пока не выполнено.

Что еще не сделала Apple

Пока нельзя предсказать, сколько денег потеряет Apple из-за нового запрета, и как долго он продлится, но известно, что в настоящее время в Индонезии более 350 млн активных мобильных устройств. Другими словами, это примерно, по 1,2 смартфона на каждого гражданина страны.

Список того, что Apple еще не сделала для Индонезии, входят не только инвестиции в экономику и локализация приложений. Bloomberg пишет, что она планировала построить в стране завод по выпуску своих устройств, но вместо этого организовала четыре академии по подготовке разработчиков ПО.

О потенциальных планах по возведению в Индонезии предприятия по сборке гаджетов Apple в апреле 2024 г. говорил лично Тим Кук (Tim Cook) – нынешний генеральный директор Apple. Пока что дальше его слов дело идет.

Восток против Запада

Пока Apple лишь строит планы по открытию собственного завода в Индонезии, ее основные конкуренты уже сделали это. Так, в настоящее время в силами индонезийских работников ведется сборка смартфонов китайской компании Xiaomi и корейской Samsung.

Притом важно отметить, что свои фабрики эти компании построили, по большей части, по необходимости. Bloomberg пишет, что сделали это в целях соответствия правилам Индонезии по участию иностранных компаний в развитии экономики страны, действующим с 2017 г. Нормы также включают закупку материалов у местных поставщиков и принятие на работу местных жителей.

Давняя традиция

В целом, все это вполне в духе Индонезии. Страна имеет давнюю историю использования торговых ограничений для принуждения иностранных компаний производить больше товаров внутри страны. Впрочем, работают эти лимиту с переменным успехом.

В 2024 г. правительство страны ужесточило правила импорта довольно широкого спектра товаров, но это привело к далеко не самым лучшим последствиям для экономики страны и для ее жителей. В частности, резко образовался дефицит ноутбуков и автомобильных шин.

Но есть и положительные для страны моменты. Действующий в течение длительного времени запрет на экспорт различных материалов, включая никель, привел к быстрому развитию внутреннего производства аккумуляторов.

Запрет есть, и iPhone – тоже есть

Несмотря на запрет на продажу iPhone 16, к моменту выхода материала в Индонезию было ввезено около 9000 этих смартфонов, говорится в заявлении Министерства промышленности этой страны. В ведомстве подчеркнули, что эти устройства разрешены исключительно для личного использования и не могут быть предметом торговли.

Эти гаджеты были ввезены в страну, помимо прочего, членами экипажей воздушных лайнеров и их пассажирами. Некоторые из них были отправлены по почте из других стран.

В России тоже действует запрет на смартфоны Apple, но не на продажу, а на использование их в госсекторе. Apple сбежала из России в марте 2022 г., и с той поры вся ее техника завозится в страну по параллельному импорту.