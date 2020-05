Instagram запретил россиянам смотреть на море

Соцсеть Instagram ограничила российским пользователям просмотр контента с хэштегом «#море». При попытке поиска фото и видео с его использованием система выдает предупреждение об опасности такого рода информации – она якобы способна привести к травмам и даже смерти. Причину ввода ограничений в Instagram не назвали.



Никакого моря на самоизоляции

Социальная сеть Instagram ввела новое ограничение для россиян – теперь они не могут без дополнительных действий искать и смотреть контент с хэштегом «#море». Вместо фотографий и видеороликов на экране высвечивается предупреждение о том, что такой контент может причинить вред.

«Мы можем помочь? Посты со словами или тегами, которые вы ищите, нередко провоцируют поведение, которое может привести к травмам и даже смерти. Если вы испытываете какие-либо проблемы, мы бы хотели помочь», – сказано в сообщении соцсети. Примечательно, что предупреждение выдается исключительно на английском языке, без перевода на русский. Оригинальный текст: «Can we help? Posts with words or tags you're searching for often encourage behavior that can cause harm and even lead to death. If you're going through something difficult, we'd like to help».

Защита далеко не идеальна

CNews удостоверился, что ограничение доступа к контенту по «#море» в Instagram работает не всегда. К примеру, через мобильное приложение под Android оно появляется три раза из пяти при выходе в мобильный интернет через «Билайн», а при подключении по Wi-Fi к проводному интернету «Билайн» предупреждение не появляется вовсе. Через мобильный интернет МТС увидеть «морской» контент редакции CNews в приложении Instagram без дополнительных действий не удалось.

Россиян не пускают даже на виртуальное море

Настольная версия соцсети демонстрирует предупреждающее сообщение пять раз из пяти, вне зависимости от способа подключения к интернету и оператора связи. Во всех случаях пользователю доступна кнопка «Show posts» (тоже без перевода на русский), нажатие которой снимает блокировку.

Обойти запрет несложно

Важен тот факт, что «запрет» на просмотр контента распространяется исключительно на хэштег «#море». Использование в качестве хэштега слова «океан» не приводит к появлению предупреждения, кроме того, можно задействовать хэштеги с иностранными формами слов «море» – «#sea», «#ilmare», «#elmar» и др., запрет на них не распространяется.

Причины неизвестны

По состоянию на 5 мая 2020 г. представители Instagram не комментировали запрет россиянам на просмотр «морского» контента. Пользователи стали высказывать различные предположения: к примеру, российская телеведушая Ирина Филиппова, известная под псевдонимом Ирена Понарошку, высказала мнение, что это может быть связано с вынужденной всероссийской самоизоляцией из-за пандемии коронавируса. «Что они имеют в виду? Что изолянты будут биться головой об гипсокартонные стены при виде фоточек с Бали? Или наложат на себя руки, зная, что международные рейсы возобновятся не раньше весны 2021 г.?», – написала телеведущая в своем профиле.

Пользователь Instagram marutali полагает, что блокировка хэштега «#море» может иметь отношение к игре «Синий кит», существование которой на момент публикации материала не было подтверждено. Сведения о возможном существовании такой игры были опубликованы в «Новой газете» 16 мая 2016 г.

В мобильном приложении Instagram блокировка срабатывает не всегда

«Синий кит» - игра для детей и подростков, пользующихся соцсетями, финальная цель которой, согласно описанию – совершение самоубийства. Слово «море» в этой игре, как утверждает marutali, использовалось именно как призыв к суициду. Как сообщал CNews, из-за этой нее в сентябре 2017 г. в Индии была заблокирована российская соцсеть «Вконтакте».

Блокировка «коронавирусных» хэштегов в Instagram

Instagram принадлежит компании Facebook с 2012 г., также владеющей одноименной социальной сетью. В конце января 2020 г. она запустила новую политику в отношении новостей о коронавирусе, заключающуюся в удалении поддельной информации об этой инфекции.

Политика также включает в себя рассылку уведомлений пользователям, собравшимся поделиться фейковой новости, о ее содержании, а также блокировку хэштегов в Instagram, так или иначе связанных с поддельной информацией о Covid-19. Удаление, как и блокировка хэштегов, теперь грозит и информации, способной нанести физический вред, к примеру, сведениям, приписывающим тем или иным лекарствам (в том числе и непроверенным) способность лечить коронавирусную инфекцию.