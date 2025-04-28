Полный выбор опций связи в мультицентрах «Связь.ON» с SIM-картами «Билайн»

«Связь.ON» и «Билайн» запустили новую услугу — теперь во всех 345 мультицентрах по России можно приобрести SIM-карты оператора с функцией саморегистрации. Покупатель может самостоятельно выбрать тариф и активировать SIM-карту прямо со смартфона в любое удобное время. Об этом CNews сообщили представители «Связь.ON».

«Теперь все четыре ключевых оператора сотовой связи России представлены в наших мультицентрах. Мы стремимся сделать все цифровые сервисы доступными в одном месте, и это очередной шаг к полной свободе клиента: подключиться к любому из главных операторов можно за считанные минуты прямо в нашем мультицентре», — сказала Дагмара Иванова, генеральный директор и один из учредителей «Связь.ON».

«Мы стремимся делать подключение к «Билайн» максимально простым и удобным — там, где это действительно нужно клиенту. Благодаря партнерству со «Связь.ON» наши SIM-карты с функцией саморегистрации стали доступны в десятках точек по всей стране. Это современное решение позволяет выбрать тариф и активировать SIM-карту в удобное время, без очередей и ожиданий, с соблюдением всех требований законодательства», — сказал Роман Прыганов, директор дирекции по управлению партнерским каналом «Билайн».

Активация SIM-карт происходит на сайте «Билайн», подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ». Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтвержденных паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация SIM-карты невозможна.