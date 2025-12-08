«Связь.ON» и +7 pay запустили рассрочку без банков во всех мультицентрах сети

«Связь.ON» подключил услугу BNPL-рассрочки от финтех-сервиса +7 pay. Теперь клиенты могут покупать технику и услуги по модели «купи сейчас — плати потом» без кредитных договоров и проверок кредитной истории. Новый способ оплаты уже доступен во всех мультицентрах и работает со всей линейкой товаров. Об этом CNews сообщили представители «Связь.ON».

Оформление занимает до 5 минут.

Сумма рассрочки — от 100 до 150 тыс. руб., срок — от 6 недель до 10 месяцев. Оплатить можно любые товары и услуги, кроме отдельных страховых продуктов.

Дагмара Иванова, генеральный директор и один из учредителей «Связь.ON»: «Мы расширяем линейку финансовых партнеров, чтобы клиент мог выбрать удобный формат оплаты. Подключение +7 pay добавляет еще один простой и быстрый вариант — без формальностей и с моментальным решением».

Александр Гурский, генеральный директор +7 pay: «Мы стремимся сделать покупки максимально доступными. Партнерство со «Связь.ON» помогает предложить современные финансовые решения большему числу клиентов по всей стране».

BNPL-рассрочка от +7 pay уже работает во всех мультицентрах «Связь.ON». В будущем сеть планирует расширять набор финтех-продуктов, чтобы каждый клиент мог выбрать оптимальный способ оплаты под свою задачу.