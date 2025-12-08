Разделы

Техника
|

«Связь.ON» и +7 pay запустили рассрочку без банков во всех мультицентрах сети

«Связь.ON» подключил услугу BNPL-рассрочки от финтех-сервиса +7 pay. Теперь клиенты могут покупать технику и услуги по модели «купи сейчас — плати потом» без кредитных договоров и проверок кредитной истории. Новый способ оплаты уже доступен во всех мультицентрах и работает со всей линейкой товаров. Об этом CNews сообщили представители «Связь.ON».

Оформление занимает до 5 минут.

Сумма рассрочки — от 100 до 150 тыс. руб., срок — от 6 недель до 10 месяцев. Оплатить можно любые товары и услуги, кроме отдельных страховых продуктов.

Дагмара Иванова, генеральный директор и один из учредителей «Связь.ON»: «Мы расширяем линейку финансовых партнеров, чтобы клиент мог выбрать удобный формат оплаты. Подключение +7 pay добавляет еще один простой и быстрый вариант — без формальностей и с моментальным решением».

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork
цифровизация

Александр Гурский, генеральный директор +7 pay: «Мы стремимся сделать покупки максимально доступными. Партнерство со «Связь.ON» помогает предложить современные финансовые решения большему числу клиентов по всей стране».

BNPL-рассрочка от +7 pay уже работает во всех мультицентрах «Связь.ON». В будущем сеть планирует расширять набор финтех-продуктов, чтобы каждый клиент мог выбрать оптимальный способ оплаты под свою задачу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-7 внедрений HR-платформ в России. Рейтинг CNews Analytics

Создан полноценный дистрибутив Linux, который «весит» как фотография со смартфона

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Массовое бегство талантов из Apple. Компанию мечтает покинуть главный разработчик процессоров для iPhone и MacBook

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Инженерное образование в России сдает позиции. Сначала специалистов плохо учат, а потом им мало платят

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще