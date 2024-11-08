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«Связь.ON» и финансовый маркетплейс «Сравни» запустили оформление страховых полисов

«Связь.ON» и финансовый маркетплейс «Сравни» запустили совместное оформление электронных страховых полисов. Новый сервис позволит провести быстрый расчет условий от разных страховых компаний, выбрать оптимальные условия и оформить договор на сайте www.svyazon.ru и в мультицентрах «Связь.ON». Для оформления доступны полисы ОСАГО, страхования недвижимости, путешественников и ипотеки, а также страховки от несчастного случая. Об этом CNews сообщили представители «Связь.ON».

«Сегодня клиенты ожидают, что максимум жизненных задач можно решать в одном месте — все стремятся сэкономить время и нервы. Поэтому мы дополняем нашу витрину и выбором страховых полисов для различных ситуаций от ОСАГО до ипотеки, — сказала Дагмара Иванова, генеральный директор и один из учредителей «Связь.ON». — Мы понимаем, что пользователи привыкли тщательно выбирать страховки, и поэтому запустили совместные продажи именно со Сравни. А в наших мультицентрах клиентам также всегда готова помочь команда хорошо обученных консультантов, которые помогут во всем разобраться и соберут комплексное предложение».

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«"Сравни" является лидером по продажам электронных полисов ОСАГО в России: каждый десятый электронный полис ОСАГО куплен на Сравни. При этом мы также предлагаем россиянам удобное онлайн-оформление других видов страхования. По нашим данным, средняя экономия при покупке полиса ОСАГО в этом году составляет около трех тысяч рублей. Благодаря нашему партнерству клиенты «Связь.ON» смогут воспользоваться возможностью сравнения и сэкономить», — сказал директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Владислав Головкин.

В первый год работы «Связь.ON» планирует открыть несколько сотен мультифункциональных центров по всей стране, в первую очередь, в городах и агломерациях от 30 тыс. жителей, которые обеспечат шаговую доступность товаров и услуг.

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