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Головкин Владислав
УПОМИНАНИЯ
|24.07.2025
|Четверть россиян уже сталкивалась с потерей аккаунтов в интернете 1
|08.11.2024
|«Связь.ON» и финансовый маркетплейс «Сравни» запустили оформление страховых полисов 1
Головкин Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2583 1
|InsurTech - E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис 30 1
|Иванова Дагмара 40 1
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