Четверть россиян уже сталкивалась с потерей аккаунтов в интернете

Цифровая безопасность становится все более значимой темой для россиян. Согласно совместному исследованию финансового маркетплейса «Сравни» и страховой компании «Росгосстрах», большинство россиян прежде всего стремятся защитить данные на «Госуслугах», а каждый пятый — еще и в мобильных банках. Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

Наибольшую тревогу у россиян вызывают попытки взлома банковских аккаунтов — их опасаются 36% опрошенных. Столько же участников исследования обеспокоены утечкой персональной информации: паспортных данных, ИНН или фотографий. За уязвимость своих близких — детей и пожилых родственников — переживают 27% россиян. Еще 9% считают серьезной угрозой взлом мессенджеров и социальных сетей.

Особое внимание россияне уделяют защите аккаунтов на портале «Госуслуги» — 60% назвали его наиболее значимым с точки зрения цифровой безопасности. Далее следуют интернет-банкинг (18%), личные фото и видео (13%), а также игровые аккаунты (9%).

Для защиты своих цифровых данных пользователи применяют разные методы. Антивирусные программы установлены у 30% опрошенных, 26% используют двухфакторную аутентификацию, 16% создают сложные пароли. Однако каждый четвертый (26%) признался, что не предпринимает системных мер для защиты информации.

Несмотря на различные способы защиты в интернете, 38% участников опроса сталкивались со взломом соцсетей и мессенджеров. В 16% случаев жертвами мошенников стали дети или близкие респондентов, 12% опрошенных потеряли доступ к игровым аккаунтам. Кроме этого четверть пострадавших утратила доступ к учетным записям, 4% — деньги. При этом восстановить данные смогли лишь 17%. Только треть россиян отметили, что не сталкивались с подобными ситуациями.

На фоне высокой обеспокоенности за свою безопасность в сети россияне стали проявлять интерес к страховке от киберрисков: 40% выразили готовность застраховать свои данные от взлома и мошенничества, каждый пятый рассмотрел бы такую возможность при доступной цене и удобном оформлении. Лишь 17% уверены, что справятся с цифровыми угрозами самостоятельно.

«Киберугрозы уже стали частью повседневной реальности: россияне все чаще сталкиваются с мошенничеством и взломами личных аккаунтов. При этом, несмотря на высокий уровень тревожности, многие по-прежнему не используют даже базовые инструменты цифровой безопасности, не говоря уже о страховке. Сегодня киберриски в большей степени склонны страховать корпоративные клиенты, поскольку там речь идет о штрафах и больших потерях для бизнеса. Среди физлиц такой культуры пока не сформировалось, однако ситуация постепенно меняется и, возможно, скоро страхование киберрисков станет таким же важным элементом комплексной защиты, как полис ОСАГО или страхование жилья, и поможет выстроить более осознанное и безопасное поведение в сети», – сказала Галина Лунева, начальник Управления андеррайтинга ответственности и финансовых рисков СК «Росгосстрах».

«Результаты исследования подчеркивают важность не только повышения уровня цифровой грамотности населения, но и разработки доступных инструментов для защиты от киберугроз, которые становятся серьезным вызовом для финтех-сектора. На мой взгляд, запуск на рынок страховых решений, обеспечивающих безопасность данных, представляет собой своевременный и обоснованный шаг в современных условиях», – сказал Владислав Головкин, директор по развитию страхового бизнеса в «Сравни».