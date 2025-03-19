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Связной Smart Protect
|19.03.2025
|«Связь.ON» запустила услугу Smart Protect для быстрого обмена старых гаджетов на новые со скидкой 1
|03.12.2018
|«Связной» начал обмен старых смартфонов на новые 1
Связной Smart Protect и организации, системы, технологии, персоны:
|BBK OPPO Electronics 385 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5686 1
|LG Electronics 3623 1
|Apple Inc 12183 1
|Xiaomi 1767 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 1
|Huawei 3973 1
|Samsung Electronics 10307 1
|Связной Мобайл - MVNO-оператор 11 1
|Евросеть 1405 1
|ПСБ - Связь.ON - Связь.ОН 12 1
|Связной ГК 1372 1
|Trellas 21 1
|МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 1
|Samsung Galaxy 963 1
|Павлов Антон 16 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146308 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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