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Связной Smart Protect


19.03.2025 «Связь.ON» запустила услугу Smart Protect для быстрого обмена старых гаджетов на новые со скидкой 1
03.12.2018 «Связной» начал обмен старых смартфонов на новые 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Связной Smart Protect и организации, системы, технологии, персоны:

BBK OPPO Electronics 385 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5686 1
LG Electronics 3623 1
Apple Inc 12183 1
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
Создано именных указателей - 171307.
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