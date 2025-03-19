«Связь.ON» запустила услугу Smart Protect для быстрого обмена старых гаджетов на новые со скидкой

«Связь.ON» представляет Smart Protect — новую услугу, которая позволяет клиентам обновлять свой парк устройств быстро и со значительной скидкой: сдать ранее купленный гаджет и получить скидку 50-70% на новый. Причем сдать можно устройство в любом состоянии: даже если оно пострадало от воды, падения или скачка напряжения. Об этом CNews сообщили представители «Связь.ON».

Для участия в программе достаточно при покупке техники и электроники в любом мультицентре «Связь.ON» оформить специальный сертификат. Его стоимость составляет 20% от цены покупки, а срок действия — 12 месяцев. В течение этого времени владелец сертификата получает право на значительную скидку при обмене старого устройства на новое.

Если воспользоваться Smart Protect в первые шесть месяцев, скидка составит 70% от стоимости сдаваемого гаджета, а если от шести до двенадцати месяцев — 50%. Например, при покупке смартфона за 62 тыс. руб. с оформлением сертификата, клиент при замене в течение полугода получит скидку в размере 43,4 тыс. руб. на новое устройство.

«По результатам нашего недавнего исследования до 8% меняющих смартфон на новый делают это — «просто потому что хотят взять свежую модель». Для таких клиентов сервис Smart Protect — хорошее предложение. Как и для тех, кто беспокоится, что повредит устройство уже в первый год, и не сможет позволить себе его заменить, — сказала один из учредителей и генеральный директор «Связь.ON» Дагмара Иванова. — Разумеется, сертификат увеличивает стоимость покупки, но размер скидки, как нам видится, делает сделку интересной для покупателя. А кроме того, наши финансовые партнеры помогут снизить стоимость первоначальной покупки».