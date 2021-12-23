Xiaomi и «М.Видео» открыли первый совместный шоурум в Москве

Компания Xiaomi, и розничная сеть бытовой электроники «М.Видео» сообщают об открытии первого в стране кобредингового шоурума. В 2022 г. планируется открыть еще несколько аналогичных точек в Москве и других городах России.

Первый шоурум открылся в московском ТЦ «Арена Плаза», в нем основной ассортимент формирует техника Xiaomi, дополненная мультибрендовыми товарами из других категорий.

В совместном розничном формате «М.Видео» и Xiaomi площадью 200-250 кв.м. покупателям доступно в среднем 2000 наименований техники, которые можно лично оценить в действии, подержать в руках и протестировать. Цифровые устройства, включая смартфоны, наушники, носимая электроника и несколько видов аксессуаров из мобильной экосистемы, представлены только брендом Xiaomi.

Шоурум Xiaomi и «М.Видео»

«Стандартные для рынка форматы совместной работы ритейлера и вендора подразумевают или бренд-зоны внутри магазинов ритейла, или монобренд вендора под собственным или партнерским управлением. Мы взяли лучшее от этих двух решений, создав коллаборативный формат. Магазины фокусируются на самой востребованной категории – цифровой технике, она представлена самым широким ассортиментом от Xiaomi, но покупатели не ограничены ни в выборе, ни в брендах, ни в розничных сервисах, что позволяет вендору привлекать широкий круг посетителей, постепенно вовлекая их в свою экосистему. При этом магазины становятся частью розничной сети и нашей OneRetail-платформы, что дает доступ ко всей многомиллионной аудитории «М.Видео» и уже привычному нашим клиентам уровню персонализации и сервиса», – отметила управляющий директор блока OneRetail Группы «М.Видео» -Эльдорадо Дагмара Иванова.

Шоурум Xiaomi и «М.Видео» уже доступен для посетителей по адресу: г. Москва, ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо, Ленинградский пр-т., 36, 1 уровень, ТЦ «Арена Плаза». В ближайшее время в Москве откроются еще два аналогичных шоурума, а в дальнейших планах – открытие их в других городах России.