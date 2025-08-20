Получите все материалы CNews по ключевому слову
Демина Ирина
УПОМИНАНИЯ
|20.08.2025
|Российский разработчик умных устройств Aimoto представил детские умные часы с ИИ-помощником на базе технологий Yandex B2B Tech 1
|22.08.2018
|«Связной | Евросеть» сообщила о росте продаж детских умных часов на 615% 1
Демина Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Связной ГК 1375 1
|Walt Disney Company 632 1
|Евросеть 1412 1
|Кнопка жизни 21 1
|Иванова Дагмара 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378960, в очереди разбора - 739116.
Создано именных указателей - 181341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.