Российский разработчик умных устройств Aimoto представил детские умные часы с ИИ-помощником на базе технологий Yandex B2B Tech

Компания Aimoto, российский разработчик умных гаджетов и сервисов для семьи, представила детские умные часы Aimoto BuddyGPT с ИИ-помощником на базе технологий Yandex B2B Tech, подразделения Яндекса, которое разрабатывает решения для корпоративного сектора. В решении используется большая языковая модель YandexGPT и сервис для синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit, обе технологии доступны на платформе Yandex Cloud AI Studio. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Новые умные часы с генеративным ИИ для детей сочетают образовательные функции с родительским контролем: встроенный GPS-трекер, звонки и интеллектуальный ассистент, который помогает с уроками и изучением окружающего мира в игровом формате. Часы можно купить на всех популярных маркетплейсах.

Aimoto BuddyGPT – это 4G-часы для детей младшего школьного возраста (5-7 лет) с речевым ИИ-помощником. В отличие от традиционных голосовых помощников, детский ассистент поддерживает диалог, помогает с домашними заданиями, тренирует логику и устный счет, рассказывает познавательные истории. При этом взаимодействие безопасно: модель дополнена детскими фильтрами, которые исключают темы, не относящиеся к образовательному процессу.

YandexGPT готовит понятные для детей ответы, а Yandex SpeechKit преобразует речь в текст и опирается на него при формировании ответов, делая общение естественным и осмысленным. Для дополнительного обучения модели использовался метод RAG (Retrieval Augmented Generation) – подход, при котором нейросети для ответа на вопрос передается дополнительная информация из заданных источников в виде контекста.

Языковая модель обучена давать безопасные и понятные детям объяснения, встроенные контент-фильтры блокируют чувствительные для детей темы. Для обеспечения приватности микрофон активируется только по кнопке и родители могут управлять временем использования часов.

На практике это выглядит так: когда ребенок задает вопрос, например «Кто больше — слон или бегемот?», помощник не просто дает краткий ответ, а предлагает развернутое объяснение с интересными фактами. В специальном разделе «Исследуем мир» дети могут изучать различные темы – от космоса до животного мира – через мини-уроки, а затем обсуждать их с виртуальным помощником.

Часы стабильно работают при слабом интернете: голосовые запросы обрабатываются без задержек, а GPS и звонки функционируют в любых условиях. Скорость ответа – 2-3 секунды, так как основные вычисления идут в облаке.

«Приложение BuddyGPT постоянно обновляется. В разделе «Исследуем мир» скоро появятся новые увлекательные темы. В планах синхронизация со школьной программой начальных классов, чтобы общение с помощником было не только интересным, но и полезным в учебе. Например, курс занятий по окружающему миру из программы первого класса. А еще мы работаем над функцией, которая будет добавлять картинки к ответам помощника – так детям станет проще воспринимать и запоминать новую информацию», – сказала Ирина Демина, генеральный директор Aimoto.