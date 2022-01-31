Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» утвердил Сергея Ли в качестве управляющего директора блока OneRetail

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о том, что совет директоров ПАО «М.видео» утвердил кандидатуру Сергея Ли на должность управляющего директора блока OneRetail («Единый ритейл»). На этой позиции он сменит Дагмару Иванову, принявшую решение покинуть компанию. Г-н Ли в общей сложности имеет более чем 20-летний опыт работы на рынке бытовой техники и электроники как на стороне производителей, так и коммерческих закупок, и развития продаж в ритейле.

Во главе структуры блока OneRetail («Единый ритейл»), который объединяет основные операционные функции «М.Видео» и «Эльдорадо», Сергей Ли будет отвечать за реализацию стратегии развития двух брендов с клиентоцентричным подходом и организацию эффективной работы розницы, клиентского сервиса, маркетинга, мобильной платформы и других направлений электронной коммерции. Он вступает в должность с 1 февраля 2022 г. и будет находиться в прямом подчинении генеральному директору «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандесу.

Среди основных задач – повышение эффективности продаж и бизнес-процессов, включая совершенствование практик, направленных на улучшение взаимодействий с покупателями и повышение качества обслуживания. В приоритете также усиление позиций компании на конкурентном рынке за счет ускорения цифровой трансформации и дальнейшего совершенствования всех розничных процессов и технологической платформы OneRetail.

Биография:

Сергей Ли окончил Московский технический университет связи и информатики. С 2001 по 2004 гг. отвечал за развитие бизнеса в российском представительстве компании Philips, с 2004 по 2008 гг. работал исполнительным директором компании Sulpak (Казахстан). В общей сложности более 14 лет занимал различные руководящие позиции в «М.Видео» и «Эльдорадо». С 2008 по 2018 гг. отвечал за направление «Бытовая электроника» в «М.Видео». С января 2018 до июня 2021 гг. являлся управляющим директором бренда Эльдорадо. В течение последнего полугода занимал должность операционного директора ГК «Детский мир».