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«Связь.ON» включил денежные переводы через «Юнистрим» и другие платежные системы

«Связь.ON» начал прием денежных переводов через «Юнистрим» и другие платежные системы. Теперь в мультицентрах «Связь.ON» можно пополнить банковские карты любого российского банка, а также сделать быстрые трансграничные переводы в более 120 стран, в том числе по номеру счета и номеру карты. Об этом CNews сообщили представители «Связь.ON».

Клиентам любого мультицентра доступны переводы по ключевым популярным направлениям во все страны СНГ и Грузию, в Турцию, Китай и Арабские Эмираты. Клиенты могут пополнять банковские карты как по номеру телефона, так и по номеру карты. Также можно пополнить счет мобильной связи любого оператора в России и странах СНГ, оплатить интернет, ТВ, игры.

«Наши мультицентры становятся все более мультифункциональными — теперь наши клиенты могут быстро отправить средства по России и зарубеж, в том числе через «Юнистрим». Мы строим сеть центров, где можно решить множество вопросов в одном месте и с привлечением самых разных сервисов. А наша команда хорошо обученных консультантов всегда поможет во всем разобраться и подобрать наиболее подходящее конкретному клиенту решение», — сказала Дагмара Иванова, генеральный директор и один из учредителей «Связь.ON».

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«Мы рады сотрудничать с командой «Связь.ON» и обеспечить доступ к быстрым и выгодным переводам большому количеству жителей нашей страны. Наша экспертиза в технологиях и процессах, подкрепленная возможностями широкой сети «Связь.ON» обеспечат новое качество решения финансовых вопросов», - сказал председатель правления АО КБ «Юнистрим» Каиржан Кудьяров.

«Связь.ON» открыла уже более 180 мультицентров в более чем 110 городах и планирует открыть несколько сотен к середине 2025 г. по всей стране, в первую очередь, в городах и агломерациях от 30 тыс. жителей, которые обеспечат шаговую доступность товаров и услуг.

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