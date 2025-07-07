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«Связь.On» запустил доставку в отделения «Почты России» по всей стране

Теперь клиенты «Связь.On» могут заказывать товары из интернет-магазина с доставкой в любое из 38 тыс. отделений «Почты России» по всей стране. Это особенно удобно для жителей сельской местности и труднодоступных районов, где отделения «Почты» зачастую являются главным центром доступа к современным услугам.

Благодаря новому сервису покупатели в любой точке России смогут выбирать самый удобный способ получения заказов — самовывоз. Это позволяет экономить время и планировать получение посылок в удобный момент, а также пользоваться обновленной инфраструктурой «Почты России»: выделенные окна для выдачи посылок, зоны ожидания, климат-контроль, уголки здоровья и цифровые сервисы. Всё это делает визит в отделение более комфортным и полезным.

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Безопасность

«Мы создаем экосистему, где клиент может решать множество задач в одном месте — от покупки техники до получения финансовых и социальных услуг. Причем стремимся реализовать этот подход и за пределами сети собственных мультицентров. «Почта России» — это не просто оператор связи, а важный социальный институт. Подключение отделений «Почты России» к нашей сети — стратегический шаг, который расширяет географию и доступность наших сервисов на всей территории страны», — сказала Дагмара Иванова, один из учредителей и генеральный директор «Связь.On».

«Связь.On» планирует и дальше расширять логистические возможности, чтобы обеспечить максимальное удобство получения заказов в любом уголке России. В перспективе возможна интеграция дополнительных сервисов и усиление партнёрства с другими национальными операторами.

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