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В «М.Видео» и «Эльдорадо» стартовала «Черная пятница»

Ритейл Розница Интернет Техника Бытовая техника

Группа «М.Видео-Эльдорадо» в рамках глобальной «Черной пятницы» проводят распродажу с 20 по 30 ноября 2020 г. В розничных магазинах и на сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо» клиентам доступны несколько тысяч товаров из популярных категорий со скидками до 50%. Ритейлеры предлагают быструю доставку на такси и видеоконсультации для бесконтактных и безопасных покупок.

«М.Видео» и «Эльдорадо» с 20 ноября в рамках «Черной пятницы» предлагают скидки до 50% на несколько тысяч популярных моделей бытовой техники и электроники. Так, скидки 30-50% распространяются на телевизоры, аудиотехнику, кофемашины, технику для кухни, здоровья и заботы о себе, аксессуары и игры. Сэкономить 20-30% можно на приобретении крупного быта: стиральных и посудомоечных машин, холодильников, встраиваемой техники, а также смартфонов и гаджетов. На 50% также стали доступнее товары в сегменте малой бытовой техники (чайники, пылесосы, утюги, блендеры), приборы для укладки волос и мужской красоты. Помимо скидок, как и всегда, действует рассрочка, что помогает рационально использовать бюджет, а также кэшбэк.

По итогам первого этапа «Черной пятницы», проходившей в сетях в первой половине ноября, онлайн-продажи в «М.Видео» и «Эльдорадо» выросли в 2,5 раза, общие продажи – почти в 1,5 раза. Онлайн-трафик за этот период вырос по сравнению с прошлым годом на 30-40%. Спрос в штуках на холодильники, стиральные машины и большинство встраиваемой техники в среднем увеличился на 45-50%. Схожую позитивную динамику показали смартфоны. Планшеты прибавили более чем вдвое, пылесосы и телевизоры порядка 30%. Повышенным спросом пользовались умные гаджеты, например, фитнес-трекеры и колонка с голосовым помощником «Алиса».

«М.Видео» и «Эльдорадо» обеспечивают безопасные и бесконтактные операции в рознице и онлайн. Например, покупатели могут совершить оплату через приложение или по специальной ссылке при доставке или покупке в магазине – нет необходимости обращаться на кассу или контактировать с курьером. Покупатели также могут воспользоваться видеоконсультациями для получения полной информации о товаре или быстрой доставкой на такси.

В магазинах также в обязательном порядке действуют все меры безопасности – сотрудники и посетители носят маски и перчатки, доступны дезинфицирующие средства, есть разметка и защитные экраны, проводится регулярная уборка помещений.

«Мы видим, что россияне, проводя больше времени дома, стали активнее инвестировать в домашний комфорт и выбирать товары, которые помогут качественно и быстро решать повседневные задачи вроде приготовления и хранением пищи, уборки и пр. «Черная пятница» это отличная возможность подготовиться к приближающимся праздникам, с выгодой приобрести подарки для близких и порадовать необходимыми товарами себя. Мы стремимся предложить покупателям максимальную выгоду, а также комфортный и безопасный процесс покупки при помощи бесконтактных сервисов. Например, видеоконсультации с экспертами в магазине, которые онлайн покажут любую технику, ответят на все вопросы и помогут оформить заказ», – отметила управляющий директор «М.Видео» Дагмара Иванова.



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