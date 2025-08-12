Разделы

«Связь.On» запустила программу лояльности «Мультион»

Сеть мультицентров «Связь.On» представила собственную бонусную программу «Мультион». Теперь клиенты получают 5% от суммы каждой покупки в виде бонусных мультионов, которые можно использовать для оплаты товаров и услуг. Участники программы также получают дополнительные бонусы за важные события — день рождения, первый заказ, заполнение профиля и другие активности.

Бонусы начисляются автоматически и доступны для использования уже через 14 дней. 1 мультион равен 1 руб., и ими можно оплатить до 100% покупки. Срок действия бонусов — 6 месяцев, что позволяет планировать выгодные приобретения. Исключения минимальны: бонусы не начисляются на подарочные сертификаты, денежные переводы, страховые продукты, SIM-карты и некоторые другие позиции.

«Мы создаём экосистему, в которой покупки не только удобны, но и приносят дополнительную выгоду. «Мультион» — это ещё один шаг к тому, чтобы каждый визит в «Связь.On» был максимально приятным и выгодным для клиента. Программа лояльности отражает нашу стратегию — объединять технологии, сервис и персональный подход, чтобы клиент чувствовал заботу на каждом этапе, — сказала Дагмара Иванова, один из учредителей и генеральный директор «Связь.On». — Мы активно развиваем финтех-решения, которые делают все покупки доступнее, а планирование трат — проще, помогая нашим клиентам рационально использовать средства и получать максимум от покупок с нами».

Для подключения к программе достаточно зарегистрироваться по номеру телефона в любом мультицентре «Связь.On», на сайте или в мобильном приложении.

