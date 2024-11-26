«Связь.ON» открыл 141 мультифункциональный центр за 5 месяцев

Финансово-товарный ретейлер «Связь.ON» за июль-ноябрь 2024 г. открыл 141 мультифункциональный центр в 109 городах. До конца 2024 г. планируется расширить сеть до более чем 200 центров. Об этом CNews сообщили представители «Связь.ON».

На сегодня центры «Связь.ON» работают в 14 городах-миллионниках из 16, и в ближайшее время откроются в Омске и Красноярске. Центры «Связь.ON» уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иваново, Йошкар-Оле, Казани, Калуге, Кирове, Краснодаре, Кургане, Курске, Кызыле, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Оренбурге, Орле, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тамбове, Твери, Томске, Туле, Ульяновске, Уфе, Челябинске.

«Большую долю мультицентров мы открываем в небольших региональных городах и агломерациях от 30 тыс. жителей. Мы помогаем клиенту грамотно управлять его финансами и покупками, предлагаем доступ как к широкому выбору электроники, техники и товаров для дома, так и к спектру финансовых и банковских услуг, предоставляя выбор покупателю из большого числа основных банков страны. Мы хотим уйти от географических ограничений, когда клиент вынужден ехать из своего города в другой — более крупный, — чтобы получить грамотную консультацию, выбрать нужный товар или услугу, которая ему необходима. В «Связь.ON» покупатель может решить сразу комплекс задач под ключ, а сэкономленное время лучше проведет с близкими и родными», — сказала генеральный директор и один из учредителей «Связь.ON» Дагмара Иванова.

«Связь.ON» открывает центры как в торгово-развлекательных центрах, так и в стрит-формате; сегодня на ТЦ приходится 78 открытых центров, на стрит — 63. Это площадки в 30-70 кв. метров, где можно получить консультации и помощь и принять все решения.

«Мы помогаем клиентам получить больше за имеющиеся деньги с помощью комплексных финансово-товарных предложений. Например, клиент считает, что может себе позволить только недорогой пылесос. Но если грамотно собрать портфель финтех-инструментов из рассрочек, BNPL-услуг и кредитов, депозитов, он сможет приобрести более современный пылесос, и еще получить дополнительный доход. Мы подключаем ключевые розничные банки, как напрямую, так и через сервисы-интеграторы; таким образом, наши клиенты могут сделать вклады, получить кредиты и займы, оформить карты, перевести деньги. Также, в наших мультицентрах можно выбрать страховки на любые случаи жизни, получить грамотные настройки гаджетов, приобрести пакет юридической поддержки. Одновременно с расширением сети центров мы будем расширять и выбор товаров и финтех-услуг, подключать новых финансовых партнеров, провайдеров сервисов».

В «Связь.ON» с открытия доступны новинки от Apple, Samsung, Honor, Xiaomi, Realme, Tecno, различные аксессуары и носимая электроника ключевых брендов. Сейчас сеть расширяет выбор крупной и мелкой бытовой техники, телевизоров, товаров для дома и ремонта. На некоторые модели «Связь.ON» предлагает привычные клиентам акции, запускает программу лояльности.