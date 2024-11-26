SIM-карты «МегаФона» появились в «Связь.ON»

SIM-карты «МегаФона» теперь можно приобрести в сети мультицентров «Связь.ON», расположенных в 28 регионах России. «МегаФон» стал первым сотовым оператором страны, чьи SIM-карты появились в продаже в розничных точках нового ритейлера. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно достигнутым договоренностям, продажа SIM-карт «МегаФона» стартовала с этой недели в более чем 140 мультицентрах «Связь.ON», а также на сайте ритейлера. На первом этапе покупателям будут предлагаться SIM-карты с саморегистрацией.

Кроме того, SIM-карты «МегаФона» реализуются в виде пакетного предложения вместе со смартфоном. При приобретении такого пакета покупатель будет получать скидку на гаджет.

Товары «МегаФона» также попадут в ассортимент новых точек продаж ритейлера, число которых планируется в ближайшее время расширить до нескольких сотен в городах и агломерациях от 30 тыс жителей.

После оценки проекта сотрудничество может быть расширено. Соответствующее решение будет принято по итогам анализа продаж ближе к концу 2024 г.

«Конечно, покупка сим-карты сразу с тарифом — привычнее, но мы сознательно начали с продаж сим-карт с саморегистрацией, чтобы помогать нашим клиентам разбираться и выбирать наиболее подходящий им тариф под их актуальные задачи», — сказала Дагмара Иванова, генеральный директор и один из учредителей «Связь.ON».

«Мы активно расширяем географию нашего присутствия во всех форматах и типах сетевой розницы. Но наиболее пристальное внимание мы уделяем работе со специализированными сетями. «Связь.ON» — новый и весьма перспективный формат розницы на рынке электроники, и мы готовы расширять наше сотрудничество», — отметил директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

Также в «Связь.ON», помимо SIM-карт «МегаФона», можно будет приобрести SIM-карты Yota и сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернета и даже наиболее часто используемых приложений, воспользовавшись сайтом оператора.

В мае 2024 г. «МегаФон» начал продажи своих SIM-карт в сети «Комус», принадлежащей одноименному комплексному поставщику товаров для офиса и бизнеса, и в сети гипермакетов «Линия» в Черноземье. В июле 2024 г. SIM-карты оператора появились в крупнейшей в России сети гипермаркетов «Лента».

Также «МегаФон» последовательно осваивает сегмент маркетплейсов. С 2020 г. компания начала поставлять свои SIM-карты клиентам на Wildberries, с мая 2022 г. началось сотрудничество с Ozon. В 2024 г. началось сотрудничество сотового оператора с «Яндекс Маркет» и «Магнит Маркет».

Активация SIM-карт происходит на сайтах «МегаФона» и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ». Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтвержденных паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация сим-карты невозможна.