Алиса» появилась в умных колонках JBL

«Яндекс» сообщил о том, что голосовой ассистент «Алиса» появился в умных колонках JBL — стационарной JBL Link Music и портативной JBL Link Portable. Обе модели отличаются фирменным объёмным звуком JBL.

Колонки JBL оснащены динамиками мощностью 20 Вт и распространяют звук на 360 градусов. Управлять колонками можно голосом. Стоит попросить — и «Алиса» включит нужный альбом или поставит музыку под настроение: в её распоряжении миллионы треков из каталога «Яндекс.Музыки». «Алиса» знает, как развлечь пользователя: по утрам она ведёт шоу, где рассказывает новости, ставит подкасты и плейлист дня. Она всегда готова поболтать и поиграть, так что с ней не придётся скучать. Кроме того, «Алиса» умеет помогать в домашних делах: управлять умным домом, заказывать такси, ставить напоминания и будить музыкой.

JBL Link Music выполнена в чёрном цвете и впишется в любой интерьер. JBL Link Portable представлена в шести цветах: чёрном, тёмно-синем, сером, коричневом, зелёном и бежевом. Её можно взять с собой на дачу или, например, перенести из кухни в детскую, чтобы «Алиса» рассказала ребёнку сказку. Портативная колонка защищена от воды по стандарту IPX7 и будет работать даже в ванной. Аккумулятор этой модели рассчитан на восемь часов, а с помощью док-станции её легко превратить в стационарную. Обе колонки работают также через Bluetooth.

Новые колонки можно будет купить в салонах связи «Связной», «МегаФон» и на Беру. Стационарная модель уже поступила в продажу по рекомендованной цене 8590 рублей. Переносная модель стоит 11990 рублей. Пока она доступна для предзаказа, но совсем скоро появится в продаже.

Помимо колонок JBL, «Алиса» живёт в «Яндекс.Станции», «Станции Мини» и умных устройствах партнёров. С ней общаются пользователи мобильного приложения «Яндекс», «Навигатора», «Браузера» и других сервисов «Яндекса».