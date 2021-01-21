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Индексная книга (каталог) CNews*
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Samsung Harman JBL Endurance Sprint JBL Endurance Dive JBL Endurance PEAK

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.01.2021 Лучшие спортивные наушники с защитой от воды: хиты продаж 1
29.11.2019 Что подарить на Новый год 2020: лучшие гаджеты для спорта 1
23.04.2019 Вперёд к спортивным рекодам вместе с JBL Endurance Peak 1
29.12.2018 Обзор современной линейки спортивных наушников JBL 4
14.12.2018 Обзор современной линейки спортивных наушников JBL 4
03.09.2018 Harman обновился всеми брэндами 1
20.07.2018 Всем спортсменам - по JBL 4

Публикаций - 8, упоминаний - 17

Samsung и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung - Harman - JBL 243 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 6
Samsung Electronics 11065 4
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
Apple Inc 13156 2
Sony 6739 2
Polar - Полар 116 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 1
Logitech 437 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 1
AKG 66 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Наушники - Headphones 4479 8
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 7
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 5
Наушники - Амбушюры - Embouchure 133 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 4
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 3
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 274 3
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 2
USB micro 974 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 147 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 634 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Микрофон - Microphone 2809 1
Часы - Watch 1059 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 297 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 205 1
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 121 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 1
AAC - Advanced Audio Coding 479 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 1
Samsung - Harman - JBL Reflect Contour - JBL Reflect Mini 4 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 2
Apple Siri - Голосовой помощник 441 2
Samsung - Harman - JBL Link Portable 8 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 118 1
AKG N 5 1
AKG Y 2 1
Samsung - Harman Kardon Onyx Studio 7 1
Redmond Skybalance 6 1
Xiaomi Mi Sports Bluetooth Earphones 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple AirPlay 133 1
Google Android 15244 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Google Android TV 381 1
Samsung Pay 296 1
Apple iPhone 4 800 1
Honor Sport Pro - наушники 6 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 85 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 1
Apple H - чипсет - серия мобильных процессоров 4 1
Microsoft Power Pivot 53 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Sony WF - серия беспроводных наушников 14 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 147 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 3
Здравоохранение - Отоларингология 187 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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