Индексная книга (каталог) CNews*
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Samsung Harman JBL Endurance Sprint JBL Endurance Dive JBL Endurance PEAK
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|21.01.2021
|Лучшие спортивные наушники с защитой от воды: хиты продаж 1
|29.11.2019
|Что подарить на Новый год 2020: лучшие гаджеты для спорта 1
|23.04.2019
|Вперёд к спортивным рекодам вместе с JBL Endurance Peak 1
|29.12.2018
|Обзор современной линейки спортивных наушников JBL 4
|14.12.2018
|Обзор современной линейки спортивных наушников JBL 4
|03.09.2018
|Harman обновился всеми брэндами 1
|20.07.2018
|Всем спортсменам - по JBL 4
Публикаций - 8, упоминаний - 17
Samsung и организации, системы, технологии, персоны:
|EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.