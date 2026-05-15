Аттракцион невиданной жадности. Новым пользователям Google выдает в хранилище 5 ГБ вместо 15 ГБ

Google приступила к тестированию нового подхода к бесплатному облачному хранилищу: при создании новых аккаунтов отдельные пользователи теперь получают лишь 5 ГБ вместо стандартных 15 ГБ.

Прощание со стандартными 15 ГБ

Google, судя по сообщениям пользователей, начала тестирование нового подхода к распределению бесплатного пространства в своем облачном хранилище для новых учетных записей.

На протяжении многих лет компания предоставляла каждому новому пользователю щедрые 15 ГБ дискового пространства, которое можно было использовать для почты Gmail, файлов в Google Drive и фото в Google Photos.

Однако теперь, как сообщается, при регистрации новой учетной записи некоторые пользователи стали получать лишь 5 ГБ. Один из таких случаев был описан на платформе Reddit пользователем с ником sungusungu, чей пост и привлек внимание к изменениям. Чтобы разблокировать полный объем в 15 ГБ, система предлагает привязать и верифицировать номер мобильного телефона.

Тем, кому новых лимитов окажется недостаточно, Google предлагает расширить хранилище с помощью платной подписки Google One. Базовый тариф на 100 ГБ обходится примерно в $2 в месяц, план на 200 ГБ стоит около $3, а 2 ТБ обходятся в $10 в месяц или $100 в год при годовой оплате.

После приостановки работы платежной системы Google Play весной 2022 г. оплатить подписку напрямую российской банковской картой невозможно — платежи Visa, Mastercard, а впоследствии и многих карт «Мир» через зарубежные сервисы блокируются. Даже транзакции с карт UnionPay, выпущенных в России, Google зачастую отклоняет. В результате единственным обходным путем остается пополнение баланса Google Play через сторонние сервисы-посредники или покупка подарочных кодов у реселлеров, что сопряжено с дополнительными комиссиями, рисками и не дает гарантии успешного списания за Google One.

Реакция сообщества

Нововведение вызвало неоднозначную реакцию. Часть пользователей предположила, что таким образом технологический гигант нашел новый способ для сбора личных данных.

Однако более вероятной выглядит другая версия — борьба со злоупотреблениями. При регистрации Google объясняет новый лимит стремлением гарантировать, что бесплатное хранилище используется «только одним человеком».

Unsplash - Solen Feyissa Google урезает лимиты

Это может быть попыткой противостоять массовому созданию одноразовых учетных записей ботами и спамерами для получения практически безлимитного хранилища, что стало проще с развитием инструментов на базе искусственного интеллекта.

Кроме того, как и другие компании, Google сталкивается с растущими затратами на инфраструктуру для хранения данных и обучения ИИ, что также могло повлиять на решение.

Пока что изменение, судя по всему, не носит повсеместного характера. Ряд изданий, попытавшихся самостоятельно создать новый аккаунт, либо не столкнулись с ограничением, либо вообще не смогли пропустить шаг добавления номера телефона при регистрации.

Это указывает на то, что Google, вероятно, проводит выборочное A/B-тестирование в определенных регионах, в частности, сообщения о снижении лимита поступали от пользователей из Кении и Нигерии.

В пользу версии о тестировании говорит и тот факт, что официальные заявления от компании пока отсутствуют, а на ее страницах поддержки все еще указано, что каждый аккаунт получает 15 ГБ бесплатного пространства.

При этом внимательные пользователи заметили, что еще в марте 2026 г. в некоторых документах формулировка была тихо изменена с прямого обещания «15 ГБ» на более обтекаемое «до 15 ГБ», что может свидетельствовать о стратегическом изменении политики. Старые же аккаунты, даже без привязанного номера телефона, продолжают сохранять за собой полный объем в 15 ГБ.