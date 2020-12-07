Google будет без разрешения удалять письма и фотографии своих пользователей

Google будет удалять файлы и фотографии, привязанные к профилям, чьи владельцы не пользовались ими в течение двух лет. Разрешение на это ему не потребуется, и он ограничится лишь предварительном уведомлении о скорой очистке дискового пространства. Сам аккаунт при этом будет сохранен.

Терабайты данных на удаление

ИТ-гигант Google начнет удалять письма и файлы пользователей со своих серверов без их на то разрешения. Возможность потерять все свои данные будет реализована на уровне новых правил Google, которые вступят в силу 1 июня 2021 г.

Изменения коснутся сразу трех сервисов Google – облачного хранилища Drive, почтового сервиса Gmail и фотохостинга Photos. Угроза удаления всего контента нависнет над теми, кто имеет аккаунты в них, но не пользуется ими в течение двух лет. Например, кто-то может использовать Drive для запасного хранилища информации, например, архивов со старыми фотографиями, текстовых документов, презентаций, таблиц, программ и многого другого, что может не требоваться годами.

Лишиться файлов, писем и фотографий можно и другими способами. К примеру, Google, согласно своим же новым правилам, сможет удалить их навсегда в случае, если пользователь превышает лимит на доступный объем хранилища в течение двух лет.

Файлы неактивных пользователей Google не нужны

Поскольку правила вступят в силу лишь 1 июня 2021 г., то Google впервые применит их только спустя два года, 1 июня 2023 г., Таким образом, у пользователей, давно забросивших свои аккаунты, будет 24 месяца на то, чтобы скачать все свои данные и перенести их в более надежное хранилище.

Кто в безопасности

Избежать удаления файлов смогут в первую очередь пользователи, оформившие подписку Google One. По состоянию на 7 декабря 2020 г. для российских пользователей Google предлагал четыре тарифных плана – 15 ГБ (бесплатно), 100 ГБ (139 руб. в месяц, 1390 руб. в год), 200 ГБ (219 руб. в месяц, 2190 руб. в год) и 2 ТБ (699 руб. в месяц, 6990 руб. в год).

При этом важно, чтобы объем хранимых данных не превышал квоту по выбранному тарифу – в противном случае они будут удалены. Еще одно требование – пользователь не должен нарушать правила сервисов Google, иначе он тоже лишится информации.

Стоимость подписки на Google One

Новые правила в отношении неактивных пользователей и превышения квоты будут действовать исключительно для обычных пользователей Google. Тех, кто пользуются Google Workspace, G Suite for Education или G Suite for Nonprofits, изменения не затронут.

Как избежать удаления

Google обязуется предупредить о грядущем удалении контента заранее – путем отправки письма по электронной почте. Если не отреагировать на предупреждения и не успеть вовремя сохранить информацию, Google удалит ее, но при этом сохранит активным сам аккаунт – его не придется регистрировать заново.

В дополнение к оповещению о скором изменении в правилах работы сервисов Google запустила сервис Inactive Account Manager, название которого для российских пользователей изменено на «На всякий случай». Он дает владельцу аккаунта указать доверенное лицо, которое получит право скачать те или иные файлы из давно не используемого профиля.

Пример сообщения, которое получит доверенное лицо

Google отправит на электронный адрес доверенного лица письмо с извещением о том, что его доверитель не пользовался сервисами компании в течение двух лет и вот-вот лишится своих данных. Google предложит ему скачать потенциально ценную информацию до ее удаления.

Воспользоваться сервисом «На всякий случай» можно через приложение Google One или его веб-версию.

Отмена бесплатного безлимита и удаление Play Music

Право на удаление пользовательского контента, которое Google присвоил сам себе – не единственное, что интернет-гигант изменил в своих сервисах за последние несколько месяцев. Например, с 1 июня 2021 г. Google полностью отменит бесплатный безлимит на хранение данных.

Нововведения, о которых Google сообщил в середине ноября 2020 г., коснутся всех его популярных сервисов – Photos, Drive, Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms и Jamboard. Максимальный объем, доступный пользователю Google бесплатно, составит всего 15 ГБ, и при его заполнении будет учитываться вес буквально всех загружаемых файлов, будь то текстовый документ на пару килобайтов или видеоролик тяжелее 1 ГБ.

За расширение квоты придется доплачивать по тарифам подписки Google One, то есть минимум 139 руб. в месяц за дополнительные 100 ГБ дискового пространства. Исключение, пишет портал 9to5Google, будет сделано только для владельцев смартфонов Google Pixel, включая новейший Pixel 5, Однако в России эти устройства официально не продаются – их придется или заказывать из тех стран, где они доступны в рознице, либо покупать через посредников на сайтах объявлений.

1 января 2020 г. Google удалит всю информацию, накопленную пользователями музыкального сервиса Play Music. Она будет удалена навсегда и для всех, поскольку, как сообщал CNews, Google решил избавиться от этого сервиса и сосредоточиться на его преемнике – YouTube Music. В итоге у пользователей есть меньше месяца на скачивание своей информации (включая композиции) или их перенос в YouTube Music.