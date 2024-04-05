Мобильное приложение TrueConf теперь доступно на операционной системе «Ред ОС М»

В рамках стратегического партнёрства компании «Труконф» и «Ред Софт» подтвердили совместимость мобильного приложения TrueConf с «Ред ОС М‎». Пользователям устройств под управлением отечественной ОС теперь доступны все возможности видеоконференцсвязи, защищённый мессенджер и инструменты для совместной работы наравне с приложениями TrueConf для ПК и других ОС.

В корпоративном общении мобильность и доступ к коммуникациям в любой момент времени — один из ключевых современных трендов. С целью предоставить государственным и частным компаниям инструменты для безопасного цифрового общения, проведения видеоконференций и совместной работы на мобильных устройствах с доверенной ОС, компании «Труконф» и «Ред Софт» обеспечили совместимость мобильного приложения TrueConf с «Ред ОС М».

Совместимость позволит использовать все привычные функции TrueConf на мобильных устройствах с «Ред ОС М» наравне с настольными и мобильными ОС других производителей. Пользователям становятся доступны: адресная книга, корпоративный мессенджер, групповые конференции в различных режимах, видеозвонки один на один, планировщик онлайн-встреч, комнаты ожидания, показ презентаций и слайдов с рисованием поверх контента, обмен файлами и другие функции.

Флагманский продукт компании «Труконф» — мессенджер и ВКС-платформа (платформа для видеоконференцсвязи) TrueConf Server — которая также совместима с серверной «Ред ОС 7.3», что позволяет заказчикам разворачивать ядро коммуникаций в инфраструктуре на базе защищённой отечественной ОС.

Помимо этого, ранее была обеспечена корректная работа классического ВКС-сервера TrueConf MCU с «Ред ОС» для построения безопасных сетей видеокоммуникаций с подключением парка SIP/H.323-устройств.

Настольное приложение TrueConf 8 также совместимо с «Ред ОС 7.3», что обеспечивает пользователей всеми необходимыми функциями для совместной работы и цифровых коммуникаций, включая встроенные технологии ИИ, на ПК или ноутбуках под управлением российской ОС.