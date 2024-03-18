«Труконф» поможет российским компаниям перевести видеоконференцсвязь с решений Microsoft на защищенные от блокировок системы

Компания Microsoft объявила о закрытии доступа к своим облачным сервисам для российских компаний с 20 марта 2024 г. Учитывая возможные критические последствия для совместной работы в отечественных компаниях, которые могут возникнуть из-за ограничений со стороны Microsoft, «Труконф» будет безвозмездно предоставлять лицензии на российскую альтернативу. Об этом CNews сообщили представители «Труконф».

Согласно исследованию ресурса «Видео+Конференция», не менее 31% компаний из коммерческого сегмента страны используют только иностранные ВКС-решения, около 33% уже провели импортозамещение, а также около 30% совмещают использование российских и зарубежных продуктов. По итогам 2023 г. около 8% рынка остается за решениями Microsoft Teams и Skype for Business, однако в случае введения ограничений доступ к ним может быть заблокирован.

После появления новостей в федеральных СМИ о готовящихся ограничениях со стороны Microsoft от 20.03.2024 г., компания «Труконф» объявила об открытии специальной горячей линии для всех организаций страны, которые считают, что могут пострадать от потери доступа к Microsoft Teams или Skype for Business.

С 15 марта 2024 г. компания «Труконф» безвозмездно предоставляет таким организациям лицензии на корпоративный мессенджер и ВКС-платформу TrueConf Server.

Для получения лицензии необходимо обратиться в «Труконф» любым удобным способом.



Лицензии будут предоставляться в том же объеме, что и действующие подписки на Microsoft Teams и/или Skype for Business.

Срок действия лицензии — 3 месяца с возможностью продления на период миграции.

Учитывая важность доступности коммуникационных сервисов для компаний с большим количеством сотрудников и филиалов, «Труконф» будет оказывать поддержку предприятиям на всех этапах миграции.

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TrueConf Server — программная платформа «все в одном» для ОС Linux и Windows, которая объединяет в себе корпоративный мессенджер, систему для 4K-видеоконференцсвязи и вебинаров, а также инструменты для совместной работы и модули искусственного интеллекта для повышения качества общения. Платформа может быть развернута в сети предприятия за 15 минут без необходимости задействования выделенных специалистов. Решение позволяет подключить к единой сети коммуникаций рабочие места, переговорные комнаты, кабинеты руководства, рабочие и/или личные устройства сотрудников, а также сторонние ВКС-системы, SIP/H.323-терминалы и телефонию. TrueConf Server разрабатывается в России и входит в Единый реестр отечественного ПО. Отличительной особенностью TrueConf Server является собственный автономный протокол связи, который защищает ВКС-инфраструктуру заказчиков от технологических блокировок и других ИБ-угроз. Платформа TrueConf Server может быть развернута как в полностью автономной сети, так и в «частном облаке», при этом все данные будут обрабатываться и храниться на оборудовании заказчика.