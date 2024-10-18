«Труконф‎» представила новую версию футуристичного бокса для голографической видеосвязи

Компания «Труконф‎» представила новый комплекс для 4K-видеоконференцсвязи с эффектом живого присутствия совместно с дубайской компанией IAORA. В основе бокса — российская технология ВКС, которая в сочетании с дисплеем IAORA со специальными отражающими элементами позволяет вывести 3D-проекцию спикера.

По данным отчета Microsoft Work Trend Index, 43% руководителей компаний считают, что главный вызов для удалённой работы — это создание правильных рабочих отношений. Согласно аналитическим исследованиям, постоянные видеозвонки и онлайн-встречи могут стать причиной усталости из-за необходимости концентрироваться на удалённых собеседниках и отсутствия невербальных знаков. В то же время некоторые эксперты считают решением голографические технологии для связи — они помогают добиться нужного эффекта общения и живого присутствия.

Ранее «Труконф‎» совместно с израильским партнером Eyefeelit представили HoloLive — комплекс, который создаёт 3D-проекцию участника встречи в режиме реального времени, а позже российская компания представила ВКС-устройство с эффектом присутствия и для пользователей в России — TrueConf TrueBox.

«Труконф» представил новую версию бокса для иммерсивной видеоконференцсвязи. Для неё был выбран прозрачный 4K-дисплей компании IAORA, который оснащен специальными отражающими элементами. Это позволило компаниям добиться эффекта прозрачности бокса и сделать 3D-проекцию участника видеоконференции ещё реалистичнее.

Основной принцип работы не изменился. Удалённому спикеру в импровизированной студии достаточно использовать хорошее освещение, зелёный фон и 4K-камеру, подключенную к ПК с приложением TrueConf — с помощью последнего видеопоток отправляется на экран бокса. Подойдёт как специализированная камера, так и камера смартфона, которая поддерживает 4K UltraHD. Связующим звеном между участниками конференции, боксом и спикером, 3D-проекцию которого требуется вывести, выступает российская система объединённых коммуникаций TrueConf Server.

Эффект полного присутствия достигается за счет новой конструкции — прозрачный 4К-экран расположен на задней стенке устройства. Внутренняя часть бокса оснащена специальными подсвечивающими и отражающими элементами.

Технология «Труконф» призвана обеспечить эффект живого присутствия и выйти за рамки привычной видеоконференцсвязи во время деловых переговоров и демонстраций, выступлений перед аудиторией форумов и других мероприятий.

Решение можно использовать для проведения интерактивных онлайн-встреч, в том числе презентаций, удаленного консультирования клиентов, создания виртуальных выставочных залов, а также для применения в сфере телемедицины, видеобанкинга и в других областях.