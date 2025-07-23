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«Национальная энергетическая компания» внедряет решения «Труконф»

«Национальная энергетическая компания» (НЭК) запустила единую сеть для корпоративных коммуникаций на базе решений «Труконф». Цель — повысить эффективность внутренних коммуникаций, оптимизировать взаимодействие с сотрудниками, удалёнными командами и переговорными комнатами дочерних организаций, предприятий в сфере энергетики и промышленности, включая производственные мощности и сервисные подразделения.

НЭК — объединение технологических компаний с обширной сетью филиалов и подразделений, где оперативное и качественное взаимодействие между сотрудниками всех предприятий группы и производственными площадками играет важную роль.

Ежедневно сотрудники решают задачи, требующие координации между предприятиями и головным офисом, реагирования на внештатные ситуации, обмена информацией и оперативного принятия производственных и управленческих решений. Помимо внутреннего взаимодействия, сотрудники активно поддерживают связь с внешними пользователями и партнёрами, организуют совещания, презентации и проводят обучающие мероприятия.

Рабочий процесс группы НЭК характеризуется территориальной распределенностью команд, что делает надежную систему связи не просто удобным инструментом, а стратегической необходимостью — она помогает сократить время на подготовку встреч, минимизировать задержки в процессах и повысить общую продуктивность работы.

Для обеспечения бесперебойной работы НЭК требовалась современная система видеоконференцсвязи и надежный корпоративный мессенджер для коммуникаций и совместной работы. К системе были предъявлен ряд требований — гарантия бесперебойной работы даже при большом количестве участников встреч, возможность подключения новых пользователей и устройств по мере роста компании, совместимость с существующими корпоративными ИТ-системами, а также отсутствие облачных рисков и гарантия полного административного контроля над системой только со стороны самой НЭК.

После тщательного анализа рынка НЭК остановила свой выбор на решении TrueConf Server. Система установлена на собственном оборудовании НЭК и работает в закрытой корпоративной сети, что исключает возможность несанкционированного доступа к конференциям сторонних пользователей, а также гарантирует специалистам ведомства полный административный контроль над коммуникациями. TrueConf Server работает на защищенном протоколе связи производства компании «Труконф», поэтому система коммуникаций защищена от возможных блокировок и санкций со стороны поставщиков ПО и зарубежных провайдеров.

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Бизнес

Интеграция со службой каталогов позволила автоматизировать управление учетными записями тысяч сотрудников, работающих в головном офисе и дочерних организациях. Это особенно важно для компании с разветвленной структурой, где требуется быстрая и точная настройка доступа новых пользователей.

Синхронизация с корпоративной телефонией обеспечивает дополнительное удобство для сотрудников, которые могут подключаться к видеоконференциям через привычные телефонные линии, что особенно актуально при взаимодействии с внешними партнерами или в ситуациях, когда нет доступа к компьютеру. Возможность подключения к встречам с различных устройств — от ПК и смартфонов до специализированных терминалов и оборудования переговорных комнат — позволяет НЭК эффективно координировать работу сотрудников.

Внедрение TrueConf Server позволило НЭК организовать бесперебойную связь между всеми подразделениями компании. В месяц проводится до 100 совещаний и координационных встреч, которые помогают оперативно решать задачи различного уровня сложности, минимизировать затраты на командировки и ускорить процессы принятия решений. Теперь все сотрудники, независимо от их местоположения, имеют непрерывный доступ к современным и безопасным инструментам для решения рабочих задач.

«TrueConf Server не только обеспечивает бесперебойную работу нашей корпоративной сети, но и гарантирует безопасность данных, что критически важно для компании нашего масштаба. Выбор в пользу российского продукта — это стратегически верное решение, позволяющее нам оптимизировать расходы и поддерживать развитие отечественного программного обеспечения», — отметил Сергей Бекман, руководитель IT-службы НЭ».

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